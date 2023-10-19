Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 октября

19 октября. FINMARKET.RU -РФ с 20 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6118,41 (+82) руб./грамм; на серебро - 72,61 (+1,61) руб./грамм; на платину - 2809,4 (+7,52) руб./грамм; на палладий - 3535,21 (-18,01) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59972,213 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 60,673 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,55 коп. и составил 13,243 руб. Минимальный курс юаня составил 13,173 руб., максимальный - 13,302 руб. Было заключено 53354 сделки. Объем торгов составил 127914,79 млн... Минимальный курс юаня составил 13,173 руб., максимальный - 13,302 руб. Было заключено 53354 сделки. Объем торгов составил 127914,79 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,16 коп. и составил 102,6406 руб. Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 102,865 руб. Была заключена 7041 сделка. Объем торгов составил 29441,01... Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 102,865 руб. Была заключена 7041 сделка. Объем торгов составил 29441,01...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,55 коп. и составил 97,2446 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,775 руб., максимальный - 97,55 руб. Было заключено 14111 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,775 руб., максимальный - 97,55 руб. Было заключено 14111 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Собрание участников ООО "Истринская сыроварня" утвердило выпуск 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания... По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания... читать дальше

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О "ДОМ.РФ ипотечный агент" 20 октября с 10:00 до 12:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-001P-38 объемом 6 млрд 111,769 млн рублей, говорится в сообщении госкорпорации. По выпуску будет предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. По выпуску будет предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. Организатором... Организатором... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в красной зоне, закрылся в плюсе на фоне улучшения внешних фондовых настроений и стабилизации нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа. Тем временем без единой динамики начала... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа. Тем временем без единой динамики начала... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-сентябре вырос на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6,62 трлн кВт.ч, сообщило Государственное статистическое управление страны. В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 7,7%... В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 7,7%... читать дальше

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Цены на нефть меняются разнонаправленно, инвесторы реагируют на новость о смягчении санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом... Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом... читать дальше

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London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в третьем квартале увеличила совокупный доход без учета отложенных поступлений (аналог выручки) на 8% относительно того же периода прошлого года - до 1,966 млрд фунтов стерлингов ($2,38 млрд),... читать дальше

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Документ, стандартизирующий оценку юниорных компаний к IPO, будет разработан до конца года, заявил замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Зорин на заседании комитета Совета Федерации по природопользованию. Компания "АЛМАР - алмазы Арктики",... Компания "АЛМАР - алмазы Арктики",... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в третьем квартале зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки, при этом прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка немного недотянула до прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 13-17 октября). По сравнению с опросом ЦБ в сентябре консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: в сентябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,04 коп. и составил 97,2547 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,755 руб., максимальный - 97,54 руб. Было заключено 6414 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,755 руб., максимальный - 97,54 руб. Было заключено 6414 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в октябре в целом по экономике четвертый месяц подряд росли, их увеличение было минимальным с июля, говорится в комментарии ЦБ РФ. Ценовые ожидания продолжают существенно превышать как значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был... Ценовые ожидания продолжают существенно превышать как значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 9,3% до 9,8%, на 2024 год - с 10,0% до 12,6%, следует из опроса ЦБ РФ. Прогноз на 2023 год предполагает, что в октябре-декабре этого года средняя ключевая ставка составит 14,2% годовых. Прогноз на 2023 год предполагает, что в октябре-декабре этого года средняя ключевая ставка составит 14,2% годовых. Средняя... Средняя... читать дальше

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