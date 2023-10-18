Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 октября

18 октября. FINMARKET.RU -РФ с 19 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6036,41 (+33,42) руб./грамм; на серебро - 71 (+0,28) руб./грамм; на платину - 2801,88 (+38,32) руб./грамм; на палладий - 3553,22 (+0,97) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,27 коп. и составил 102,8922 руб. Минимальный курс евро составил 102,545 руб., максимальный - 103,475 руб. Было заключено 8312 сделок. Объем торгов составил 30192,58... Минимальный курс евро составил 102,545 руб., максимальный - 103,475 руб. Было заключено 8312 сделок. Объем торгов составил 30192,58...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 97,3801 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,0875 руб., максимальный - 97,7225 руб. Было заключено 17699 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,0875 руб., максимальный - 97,7225 руб. Было заключено 17699 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,2885 руб. Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,35 руб. Была заключена 58051 сделка. Объем торгов составил 154284,65 млн... Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,35 руб. Была заключена 58051 сделка. Объем торгов составил 154284,65 млн...

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 10 по 16 октября выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября цены снизились на 0,2%. Рост цен на помидоры составил 5,5%, бананы - 1,3%, лук репчатый - 0,9%. В то же... Рост цен на помидоры составил 5,5%, бананы - 1,3%, лук репчатый - 0,9%. В то же... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2023 года выросли на 4,7% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 4,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в сентябре... В годовом выражении цены промпроизводителей в сентябре... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 16 октября 2023 г. снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 9 октября 2023 г. цены снизились на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 октября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 октября... читать дальше

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За период с 10 по 16 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября инфляция составила 0,24%. С начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%. С начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на подъеме, и завершил среду в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,06% и составил 3249,21 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,06% и составил 3249,21 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,42% - до 1051,17 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,42% - до 1051,17 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Минфин РФ предлагает обязать аудиторов направлять в налоговые органы для размещения в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) заключения на промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность компаний-клиентов. Соответствующий... Соответствующий... читать дальше

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Банки при осуществлении бесплатных переводов между счетами клиента в разных кредитных организациях (в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц) смогут запрашивать у них дополнительную информацию об отправителе и получателе перевода для однозначного установления тождественности,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс.... Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс.... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов в среду. Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке. Согласно еженедельному... Согласно еженедельному... читать дальше

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В сентябре производство легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России продолжило восстановление - выросло к сентябрю прошлого года почти в 1,5 раза, к августу текущего года - на 5%, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на сессии Международного... читать дальше

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Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покидает свой пост. Вместо него биржу возглавит бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщили "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с... читать дальше

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В январе-сентябре объем ввода жилья в Ленинградской области составил 3,077 млн кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе строительного блока правительства региона. За аналогичный период прошлого года на территории региона было введено в эксплуатацию 3,159 млн... За аналогичный период прошлого года на территории региона было введено в эксплуатацию 3,159 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 97,3451 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,07 руб., максимальный - 97,85 руб. Было заключено 5327 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,07 руб., максимальный - 97,85 руб. Было заключено 5327 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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