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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 19 октября в размере 102,9059 руб.
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Инфляция в России в сентябре составила 0,87%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,87% после повышения на 0,28% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом выросла до 6% после 5,15% месяцем ранее. Рост цен превысил прогноз аналитиков
 
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В сентябре 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял банк ФК "Открытие", по показателю Индекса заметности -...
 
Прогноз по курсу в 90 руб. за доллар на 2024 год основан на фундаментальных факторах
Прогноз правительства РФ относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является "рабочим", основан на фундаментальных факторах, власти продолжают анализировать ситуацию, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим...
 
Штрафы за загрязнение воздуха увеличат в десятки раз
Оборотные штрафы для бизнеса за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ введут в России. Штрафы для промышленных предприятий за загрязнение воздуха вырастут в десятки раз. Если сейчас они не превышают 250 тыс. рублей, то вскоре...
 
18 октября 2023 года 16:21

ЦБ РФ установил курс евро с 19 октября в размере 102,9059 руб.

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18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 октября, составляет 102,9059 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,32 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
18 октября 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,8922 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,27 коп. и составил 102,8922 руб.

Минимальный курс евро составил 102,545 руб., максимальный - 103,475 руб. Было заключено 8312 сделок. Объем торгов составил 30192,58...
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18 октября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,3801 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 97,3801 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,0875 руб., максимальный - 97,7225 руб. Было заключено 17699 сделок. Объем торгов...    читать дальше
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18 октября 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2885 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,2885 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,35 руб. Была заключена 58051 сделка. Объем торгов составил 154284,65 млн...
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18 октября 2023 года 19:02
За период с 10 по 16 октября цены на плодоовощную продукцию выросли на 0,4% - Росстат
Цены на плодоовощную продукцию за период с 10 по 16 октября выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября цены снизились на 0,2%.

Рост цен на помидоры составил 5,5%, бананы - 1,3%, лук репчатый - 0,9%. В то же...    читать дальше
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18 октября 2023 года 19:01
В сентябре рост цен производителей промтоваров ускорился до 4,7% - Росстат
Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2023 года выросли на 4,7% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 4,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В годовом выражении цены промпроизводителей в сентябре...    читать дальше
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18 октября 2023 года 19:01
За период с 10 по 16 октября снижение цен на бензин в РФ составило0,3% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 16 октября 2023 г. снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 9 октября 2023 г. цены снизились на 0,5%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 октября...    читать дальше
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18 октября 2023 года 19:00
За период с 10 по 16 октября инфляция замедлилась до 0,15% - Росстат
За период с 10 по 16 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября инфляция составила 0,24%.

С начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%.

В...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:57
Индекс МосБиржи подрос на 0,1%, индекс РТС повысился на 0,4%
Российский фондовый рынок, начавший торги на подъеме, и завершил среду в небольшом плюсе.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,06% и составил 3249,21 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,42% - до 1051,17 пункта.

Европейские рынки...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:52
Аудиторов обяжут представлять в ГИРБО заключения на консолидированную финотчетность
Минфин РФ предлагает обязать аудиторов направлять в налоговые органы для размещения в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) заключения на промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность компаний-клиентов.

Соответствующий...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:46
Банки смогут запрашивать у клиента допинформацию при бесплатном переводе средств между его счетами
Банки при осуществлении бесплатных переводов между счетами клиента в разных кредитных организациях (в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц) смогут запрашивать у них дополнительную информацию об отправителе и получателе перевода для однозначного установления тождественности,...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:40
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,5 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс....    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:35
Нефть продолжает прибавлять в цене
Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов в среду.

Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке.

Согласно еженедельному...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:32
В России выпуск автомобилей в сентябре продолжил восстановление - Минпромторг
В сентябре производство легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России продолжило восстановление - выросло к сентябрю прошлого года почти в 1,5 раза, к августу текущего года - на 5%, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на сессии Международного...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:25
Глава СПбМТСБ Рыбников покидает пост, биржу возглавит бывший руководитель ФАС Артемьев
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покидает свой пост. Вместо него биржу возглавит бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщили "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с...    читать дальше
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18 октября 2023 года 18:11
За 9 месяцев ввод жилья в Ленинградской области снизился на 2,6%
В январе-сентябре объем ввода жилья в Ленинградской области составил 3,077 млн кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе строительного блока правительства региона.

За аналогичный период прошлого года на территории региона было введено в эксплуатацию 3,159 млн...
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18 октября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3451 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 97,3451 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,07 руб., максимальный - 97,85 руб. Было заключено 5327 сделок. Объем торгов составил...    читать дальше
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