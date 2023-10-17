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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 18 октября в размере 102,7527 руб.
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17 октября 2023 года 16:01

ЦБ РФ установил курс евро с 18 октября в размере 102,7527 руб.

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17 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 102,7527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Казахстан и КНР во время визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Китай подписали 30 коммерческих документов на сумму более $16,54 млрд, сообщила пресс-служба главы государства. В их числе инвестиционные и торговые соглашения, договоры о передаче технологий на...    читать дальше
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17 октября 2023 года 17:01
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Котировки акций JPMorgan Chase & Co. имеют потенциал роста почти на 60% в течение следующих восемнадцати месяцев, прогнозирует аналитик Oppenheimer Крис Котовски. Он сохранил рекомендацию для бумаг американского банка на уровне "выше рынка" и поднял оценку справедливой стоимости...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:52
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Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос обошел главу LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Барнара Арно и занял вторую сточку в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря росту акций...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 октября
ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6002,99 (+31,33) руб./грамм; на серебро - 70,72 (+1,66) руб./грамм; на платину - 2763,56 (+7,94) руб./грамм; на палладий - 3552,25 (-16,61) руб./грамм.

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17 октября 2023 года 16:42
АО им. Т.Г.Шевченко установило ставку 6-16-го купонов облигаций 001Р-04 на уровне 0,01%
АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:34
Petrobras увеличил добычу углеводородов в 3-м квартале на 7,8% относительно 2-го квартала
Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале 2023 года нарастила добычу углеводородов на 7,8% относительно второго квартала - до 3,98 млн б.н.э в сутки, сообщает компания.

Это рекордный...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:32
ВТБ разместил 69,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-569 на 104,5 млрд рублей
7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-569 на 104 млрд 525,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:26
Tesla отзывает почти 55 тыс. электромобилей из-за неисправности в сигнализации тормозной системы
Американская Tesla отзывает 54,676 тыс. электромобилей Model X модельного ряда 2021-2023 гг., говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Неисправность в затронутых отзывом машинах заключается в том, что...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:17
Розничные продажи в США в сентябре увеличились на 0,7%, превысив прогноз
Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,3%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали подъем на...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 17 октября растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,95 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3251,1 (+0,5%)...    читать дальше
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17 октября 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 94,3/98,98 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,3/98,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 47 коп., Cредний курс продажи упал...
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17 октября 2023 года 16:01
ЦБ РФ установил курс евро с 18 октября в размере 102,7527 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 102,7527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 октября 2023 года 16:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 октября в размере 97,3458 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,3458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,93 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 октября 2023 года 15:49
Минфин РФ 18 октября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238 и 26243
Министерство финансов России 18 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26243 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39...    читать дальше
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17 октября 2023 года 15:48
Goldman Sachs в 3-м квартале снизил чистую прибыль в 1,5 раза
Американский банк Goldman Sachs Group в третьем квартале 2023 года резко сократил чистую прибыль, при этом показатель выручки изменился слабо. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре упала в...    читать дальше
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17 октября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 97,3458 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5,25 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,3458 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
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