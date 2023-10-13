ЦБ РФ установил курс евро с 14 октября в размере 102,5523 руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,27 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,35 коп. и составил 102,5308 руб. Минимальный курс евро составил 102,08 руб., максимальный - 103,425 руб. Было заключено 8604 сделки. Объем торгов составил 34347 млн... Минимальный курс евро составил 102,08 руб., максимальный - 103,425 руб. Было заключено 8604 сделки. Объем торгов составил 34347 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,305 руб. Минимальный курс юаня составил 13,246 руб., максимальный - 13,385 руб. Было заключено 47068 сделок. Объем торгов составил 116564,7 млн... Минимальный курс юаня составил 13,246 руб., максимальный - 13,385 руб. Было заключено 47068 сделок. Объем торгов составил 116564,7 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,09 коп. и составил 97,3293 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,9425 руб., максимальный - 97,97 руб. Было заключено 16907 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,9425 руб., максимальный - 97,97 руб. Было заключено 16907 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок российских акций, открывшийся ростом, завершил торги также в плюсе. Поддержку рынку оказала дорожающая нефть, в то время как внешние фондовые площадки подавали неоднозначные сигналы. В лидерах роста рынка РФ выступали бумаги финансовых компаний и экспортеров. В... В... читать дальше

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Американская Microsoft Corp. закрыла сделку по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, говорится в сообщении Microsoft на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Ранее в пятницу сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по... Ранее в пятницу сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по... читать дальше

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Эффект переноса произошедшего ранее ослабления рубля в цены продолжил активно реализовываться в силу сохранения высокого уровня потребительского спроса, говорится в комментарии Банка России по инфляции. "Это нашло отражение в увеличении цен на зарубежный туризм, а также на... читать дальше

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"Аэрофлот" в осенне-зимнем расписании, вступающем в силу с 29 октября, будет летать по 190 направлениям, в том числе по 86 зарубежным, сообщила авиакомпания. Общее число направлений полетов перевозчика в грядущем осенне-зимнем сезоне будет на 10% больше, чем... Общее число направлений полетов перевозчика в грядущем осенне-зимнем сезоне будет на 10% больше, чем... читать дальше

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") на очередном аукционе по продаже янтаря-сырца для представителей малого и среднего бизнеса реализовало более 1 тонны минерала, говорится в документации предприятия. Аукцион прошел в пятницу, в... Аукцион прошел в пятницу, в... читать дальше

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ндия в сентябре 2023 года импортировала золота на $4,111 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 7% больше, чем в сентябре прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в августе текущего. Это на 7% больше, чем в сентябре прошлого года, хотя на 17% меньше, чем в августе текущего. Всего по итогам 9 месяцев текущего... Всего по итогам 9 месяцев текущего...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,10 коп. и составил 97,318 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,87 руб., максимальный - 97,9 руб. Было заключено 6054 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,87 руб., максимальный - 97,9 руб. Было заключено 6054 сделки. Объем торгов составил...

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Выручка Газпрома от дополнительной индексации тарифов на газ в 2024-2026 гг. составит порядка 120-130 млрд рублей в год, при этом в бюджет через запланированный механизм корректировки НДПИ будет изъято более 90% этих средств, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в пятницу... читать дальше

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Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones поднимаются в начале торгов в пятницу, тем временем Nasdaq снижается. Инвесторы оценивают квартальные отчетности ведущих банков Уолл-стрит. Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1... Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63 пунктов с 68,1... читать дальше

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Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом крупнейших российских экспортеров, подписанный президентом РФ на этой неделе, стал плодом компромисса между позициями правительства, ЦБ и кремлевской администрации, за эффектом от его реализации нужно наблюдать,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до минимальных за пять месяцев 63 пунктов с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит... читать дальше

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Курс рубля в последнее время стал слабее значений, оптимальных для федерального бюджета РФ, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в пятницу по итогам саммита СНГ в Бишкеке. "Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже (то есть более крепкий по... "Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже (то есть более крепкий по... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.10 по 22.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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