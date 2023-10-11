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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 октября
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ВВП РФ в 2023 г. вырастет на 2,8%, затем рост будет свыше 2% в год, основной источник роста - внутренний спрос - Решетников
11 октября 2023 года 16:44
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 октября
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11 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5969,24 (+39,69) руб./грамм; на серебро - 69,8 (+0,24) руб./грамм; на платину - 2848,01 (+20,59) руб./грамм; на палладий - 3629,12 (-7,97) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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