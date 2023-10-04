Запасы нефти в США упали за период с 22 сентября по 29 сентября на 2224 тыс. баррелей, бензина - выросли на 6481 тыс. баррелей

4 октября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 2224 тыс. баррелей - до 414,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6481 тыс. баррелей и составили 226,984 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1269 тыс. баррелей, достигнув 118,795 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 50 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 68 тыс. баррелей.

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Цены на нефть перешли к активному снижению вечером после публикации данных о запасах топлива в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО "Банк ДОМ.РФ" и его облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд руб. на уровне АА(RU), прогноз - стабильный, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, агентство повысило оценку собственной кредитоспособности... читать дальше

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Продажи автомобилей Ford Motor в США в третьем квартале выросли на 7,7% в годовом выражении - до 500,504 тыс. машин, говорится в пресс-релизе компании. Реализация легковых автомобилей сократилась на 5,1%, внедорожников - на 0,1%, грузовиков - увеличилась на... Реализация легковых автомобилей сократилась на 5,1%, внедорожников - на 0,1%, грузовиков - увеличилась на... читать дальше

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"Аэрофлот" в конце октября планирует возобновить регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет) из Санкт-Петербурга, сообщила компания. Рейсы в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх - 31 октября. Они будут выполняться по два раза в неделю на широкофюзеляжных... Рейсы в Хургаду стартуют 29 октября, в Шарм-эль-Шейх - 31 октября. Они будут выполняться по два раза в неделю на широкофюзеляжных... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,97 коп. и составил 99,4385 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,1575 руб., максимальный - 99,82 руб. Было заключено 6508 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,1575 руб., максимальный - 99,82 руб. Было заключено 6508 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднимаются в среду, восстанавливаясь после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Во вторник индекс Dow Jones упал на 1,3%, максимальными темпами с банковского кризиса в марте, и... Во вторник индекс Dow Jones упал на 1,3%, максимальными темпами с банковского кризиса в марте, и... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading... читать дальше

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Министерство транспорта РФ подготовило законодательные поправки, позволяющие закрепить норму ежегодной индексации ставок аренды за пользование объектами федеральной собственности, в том числе причалов, в российских морских портах на уровне инфляции. Поправки вносятся в статью 31... читать дальше

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Французская фармацевтическая компания Sanofi и Teva Pharmaceuticals, американское подразделение израильской Teva Pharmaceutical Industries Ltd., договорились об эксклюзивном партнерстве в области разработки и коммерциализации лекарства от воспалительных заболеваний кишечника,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2224 тыс. баррелей - до 414,063 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6481 тыс. баррелей и составили 226,984 млн... читать дальше

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Министры энергетики и инфраструктуры ОАЭ и Евразийской экономической комиссии договорились об углублении взаимодействия по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг", сообщила пресс-служба ЕЭК. "Перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим... "Перспективы сотрудничества между Евразийским экономическим... читать дальше

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Совкомбанк планирует увеличить уставный капитал за счет допэмиссии акций, а также обратиться с заявлением о листинге акций. Как говорится в сообщении банка, эти вопросы его акционеры рассмотрят на внеочередном собрании 25 октября. Собрание пройдет в заочной форме. Параметры... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в сентябре 2023 года увеличилось на 690 тыс., до 27,5 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов на 1,55 млн, до 47,5 млн. Сделки на... Сделки на... читать дальше

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Проект по развитию в РФ сети опорных сельских населенных пунктов начнет действовать с 2025 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на агропромышленной выставке "Золотая осень-2023". "По поручению президента Минсельхоз готовит к реализации с 2025 года проект, связанный... читать дальше

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октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-560 на 99 млрд 287,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5827,4 (-22,83) руб./грамм; на серебро - 67,32 (-1,68) руб./грамм; на платину - 2817,06 (-58,51) руб./грамм; на палладий - 3782,72 (-91,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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