Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3264,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2889,69 млрд руб.

2 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 октября составили по Российской Федерации 3264,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3015,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2784,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2547,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 октября составили 2889,69 млрд руб. против 3001,0169 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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