Запасы нефти в США выросли за период с 1 сентября по 8 сентября на 3955 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5561 тыс. баррелей

13 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе выросли на 3955 тыс. баррелей - до 420,592 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5561 тыс. баррелей и составили 220,307 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3931 тыс. баррелей, достигнув 122,533 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2481 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1400 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58874,168 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 332,828 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,39 руб. и составил 96,0245 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,455 руб., максимальный - 96,7975 руб. Было заключено 21964 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,455 руб., максимальный - 96,7975 руб. Было заключено 21964 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 3-м квартале 2023 года вырос на 2 процентных пункта (п.п.), - до минус 13%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики.(опрос был с 1 по 10 ноября).. Как... Как... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 5 по 11 сентября 2023 г. выросли на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 29 августа по 4 сентября бензин подорожал на 0,5%. С начала года бензин подорожал на 8,5%. Стоимость литра бензина... Стоимость литра бензина... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 5 по 11 сентября снизились в среднем на 0,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 29 августа по 4 сентября снижение цен составило 1,3%. В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 6,8%,... В том числе цены на капусту белокочанную снизились на 6,8%,... читать дальше

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За период с 5 по 11 сентября 2023 года потребительские цены повысились на 0,13%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 29 августа по 4 сентября потребительские цены выросли на 0,11%. С начала сентября цены выросли на 0,19%, с начала года -... С начала сентября цены выросли на 0,19%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и ослабления рубля. Сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть; Индекс МосБиржи просел ниже 3150 пунктов В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов... читать дальше

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Авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски в регулярным рейсам из Сибири и с Дальнего Востока в китайский курортный город Санья, говорится в материалах Росавиации. Санья - тропический приморский курорт, расположенный на юге острова Хайнань. "Аэрофлот" сможет летать туда... Санья - тропический приморский курорт, расположенный на юге острова Хайнань. "Аэрофлот" сможет летать туда... читать дальше

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Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии решил понизить ставку рефинансирования до 10% с 10,25% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Это уже третье снижение ставки за последние месяцы: в мае она была понижена до 10,5% с 11%, в августе - до 10,25%.... Это уже третье снижение ставки за последние месяцы: в мае она была понижена до 10,5% с 11%, в августе - до 10,25%.... читать дальше

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Цены на нефть растут после публикации данных Министерства энергетики США, показавших неожиданный рост запасов в стране. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Минсельхоз США в сентябрьском обзоре снизил оценку экспорта риса из Индии в следующем году до 17,5 млн тонн с 19 млн тонн по августовскому прогнозу. В текущем году экспорт ожидается в объеме 20 млн тонн. Мировые цены на рис взлетели до максимумов за 15 лет на фоне... Мировые цены на рис взлетели до максимумов за 15 лет на фоне... читать дальше

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Citigroup Inc существенно изменит организационную модель, чтобы привести структуру управления в соответствие с деловой стратегией банка и упростить его операции. Как говорится в пресс-релизе Citi, изменения предполагают повышение глав пяти направлений бизнеса и... Как говорится в пресс-релизе Citi, изменения предполагают повышение глав пяти направлений бизнеса и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,30 руб. и составил 95,9539 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,4825 руб., максимальный - 96,76 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,4825 руб., максимальный - 96,76 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам на срок до 90 дней и 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) 10 российских банков с наибольшим объемом депозитов физлиц за месяц с первой декады августа по первую декаду... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3955 тыс. баррелей - до 420,592 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5561 тыс. баррелей и составили 220,307 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы колеблются между ростом и снижением на торгах в среду, трейдеры оценивают статданные по инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда... Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда... читать дальше

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