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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 сентября
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31 августа 2023 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 сентября

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31 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6031,99 (+79,55) руб./грамм; на серебро - 76,25 (+1,55) руб./грамм; на платину - 3047,67 (+28,27) руб./грамм; на палладий - 3831,26 (+56,24) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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