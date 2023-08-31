Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 сентября

31 августа. FINMARKET.RU -РФ с 1 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6031,99 (+79,55) руб./грамм; на серебро - 76,25 (+1,55) руб./грамм; на платину - 3047,67 (+28,27) руб./грамм; на палладий - 3831,26 (+56,24) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59029,080 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 10,371 млрд руб., или на...

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АО "Управляющая компания "ОРГ" 7 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,88 коп. и составил 96,2245 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,66 руб., максимальный - 96,655 руб. Было заключено 15067 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,66 руб., максимальный - 96,655 руб. Было заключено 15067 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,03 коп. и составил 13,188 руб. Минимальный курс юаня составил 13,131 руб., максимальный - 13,22 руб. Было заключено 42052 сделки. Объем торгов составил 104748,72 млн... Минимальный курс юаня составил 13,131 руб., максимальный - 13,22 руб. Было заключено 42052 сделки. Объем торгов составил 104748,72 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,05 коп. и составил 104,7521 руб. Минимальный курс евро составил 103,845 руб., максимальный - 105,595 руб. Было заключено 8476 сделок. Объем торгов составил 35480,28... Минимальный курс евро составил 103,845 руб., максимальный - 105,595 руб. Было заключено 8476 сделок. Объем торгов составил 35480,28...

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Российский фондовый рынок завершил торги в четверг (последние торги августа) ростом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,48% и составил 3227,99 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,48% и составил 3227,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,68% - до 1059,17 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,68% - до 1059,17 пункта. За месяц индекс МосБиржи... За месяц индекс МосБиржи... читать дальше

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США в 2022 году увеличили мощность ветроэнергетики на 8,5 ГВт, во что было инвестировано $12 млрд, сообщает министерство энергетики страны. Совокупная мощность ветроэнергетики к концу прошлого года выросла более чем до 144 ГВт. Ветроэнергетика стала вторым по величине... Совокупная мощность ветроэнергетики к концу прошлого года выросла более чем до 144 ГВт. Ветроэнергетика стала вторым по величине... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Управляющая компания "ОРГ" серии БО-03 объемом 300 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Рыбаки РФ к концу августа выловили 3,737 млн тонн рыбы и других биоресурсов, что на 12,4% больше, чем годом ранее, сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,857 млн тонн (на 17,2% больше). В частности, минтая выловлено... В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 2,857 млн тонн (на 17,2% больше). В частности, минтая выловлено... читать дальше

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Алюминиевые компании должны активнее инвестировать в глубокую переработку алюминия, власти подумают над дополнительными мерами стимулирования переработки и в перспективе над дестимулированием вывоза первичного продукта, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на... читать дальше

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ЦБ РФ провел калибровку макропруденциальных лимитов на четвертый квартал, еще больше ограничив выдачи высокорискованных потребительских кредитов. Как говорится в релизе на сайте регулятора, решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за... Как говорится в релизе на сайте регулятора, решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за... читать дальше

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Новый Центрально-Евразийский транспортный коридор из Сибири через Монголию в Западный Китай позволил бы разгрузить реконструируемый Восточный полигон РЖД и увеличить грузовую наполняемость Северного морского пути, считает врио губернатора Красноярского края Михаил... читать дальше

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Готовность туроператоров по выездному туризму и турагентов к работе с системой "Электронная путевка" с 1 сентября оценивается как крайне низкая, поскольку последние годы она постоянно переносилась, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Последняя крупная... "Последняя крупная... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО "РуссОйл" серии БО-01, включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00112-L.... Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00112-L.... читать дальше

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осковская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Сибнефтехимтрейд" серии БО-03 объемом 400 млн рублей, включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор повышенного инвестиционного риска, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,90 коп. и составил 96,2381 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,675 руб., максимальный - 96,7825 руб. Было заключено 5862 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,675 руб., максимальный - 96,7825 руб. Было заключено 5862 сделки. Объем торгов... читать дальше

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