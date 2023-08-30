Запасы нефти в США упали за период с 18 августа по 25 августа на 10584 тыс. баррелей, бензина - упали на 214 тыс. баррелей

30 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 10584 тыс. баррелей - до 422,944 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 214 тыс. баррелей и составили 217,412 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1235 тыс. баррелей, достигнув 117,923 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2191 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,15 руб. и составил 104,6416 руб. Минимальный курс евро составил 103,7325 руб., максимальный - 105,2975 руб. Было заключено 12238 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,7325 руб., максимальный - 105,2975 руб. Было заключено 12238 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,81 коп. и составил 13,1377 руб. Минимальный курс юаня составил 13,102 руб., максимальный - 13,17 руб. Было заключено 34429 сделок. Объем торгов составил 88322,44 млн... Минимальный курс юаня составил 13,102 руб., максимальный - 13,17 руб. Было заключено 34429 сделок. Объем торгов составил 88322,44 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,44 коп. и составил 95,9557 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,51 руб., максимальный - 96,22 руб. Было заключено 16360 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,51 руб., максимальный - 96,22 руб. Было заключено 16360 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в августе 2023 года по сравнению с июлем вырос на 2,0 процентного пункта и составил плюс 5,4% после 3,4% в июле, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индикатор снизился на 0,1 п.п.... В обрабатывающем секторе индикатор снизился на 0,1 п.п.... читать дальше

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ВВП РФ в 1-м полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Такую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-м кварталу 2023 года... В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-м кварталу 2023 года... читать дальше

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Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3,0% после зафиксированных в июне 3,1%, согласно опубликованным данным Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее... Ранее... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2023 года составил 10,5% в годовом выражении после роста на 13,3% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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В июле 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,5% по сравнению с показателем за июль 2022 года, до 3,999 трлн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне показатель увеличился на 10%, в мае - на 9,3%, в апреле - на 7,8%, в марте снизился... читать дальше

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В январе-июне 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 14 трлн... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2023 года вырос на 7,1% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне рост составил, согласно пересмотренным данным, 8,4% (ранее сообщалось о росте на 8,9%).... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 22 по 28 августа снизились в среднем на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 15 по 21 августа снижение цен составило 3,1%. Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%,... Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 22 по 28 августа 2023 г. выросли на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 15 по 21 августа бензин подорожал на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 28 августа выросла на 26... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 28 августа выросла на 26... читать дальше

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За период с 22 по 28 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 15 по 21 августа потребительские цены выросли на 0,09%. С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индекса РТС на 0,5% и почти не изменившимся индексом МосБиржи, завершил среду падением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3212,68 пункта.... Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3212,68 пункта.... читать дальше

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Производитель железной руды IRC в 1-м полугодии 2023 года снизил скорректированную EBITDA в 1,8 раза, до $28,9 млн, сообщила компания. Выручка IRC снизилась на 16%, до $139,2 млн, вследствие снижения цен на желруду. Доля России в выручке вновь сократилась: до 2% с 16% в... Выручка IRC снизилась на 16%, до $139,2 млн, вследствие снижения цен на желруду. Доля России в выручке вновь сократилась: до 2% с 16% в... читать дальше

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Правовое управление Госдумы предложило депутатам скорректировать законопроект, который освобождает от субсидиарной ответственности руководителей ресурсоснабжающих организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами, вовремя не инициировавших дело о несостоятельности этих... читать дальше

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