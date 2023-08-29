Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 августа

29 августа. FINMARKET.RU -РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5894,09 (+14,49) руб./грамм; на серебро - 74,42 (+0,18) руб./грамм; на платину - 2920,12 (+7,18) руб./грамм; на палладий - 3794 (+9,33) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58820,295 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 764,995 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,45 коп. и составил 95,7013 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,22 руб., максимальный - 96,2825 руб. Было заключено 21503 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,22 руб., максимальный - 96,2825 руб. Было заключено 21503 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,58 коп. и составил 103,4923 руб. Минимальный курс евро составил 103,0725 руб., максимальный - 104,0825 руб. Была заключена 12371 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,0725 руб., максимальный - 104,0825 руб. Была заключена 12371 сделка. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,57 коп. и составил 13,1096 руб. Минимальный курс юаня составил 13,058 руб., максимальный - 13,181 руб. Было заключено 49550 сделок. Объем торгов составил 142451,47... Минимальный курс юаня составил 13,058 руб., максимальный - 13,181 руб. Было заключено 49550 сделок. Объем торгов составил 142451,47...

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Российский фондовый рынок, завершил вторник небольшим ростом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 3211,36 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 3211,36 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск поднялся на 0,19% - до 1059,98 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск поднялся на 0,19% - до 1059,98 пункта. В Азии во вторник сохранилась позитивная... В Азии во вторник сохранилась позитивная... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,4 млрд руб. против 13,3 млрд руб. чистого убытка за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла почти на 60%, до... Выручка группы выросла почти на 60%, до... читать дальше

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Цены на золото растут вечером во вторник и находятся на максимуме с начала августа. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 мск повысились на 0,9%, до $1963,9 за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 7 августа, по данным... Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 мск повысились на 0,9%, до $1963,9 за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 7 августа, по данным... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021... Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021... читать дальше

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В Минэкономразвития определили 17 дружественных стран, благодаря которым в России будет развиваться въездной туризм, к 2030 году турпоток в РФ должен вырасти в 1,5 раза, следует из материалов ведомства к Стратегической сессии по туризму, прошедшей во вторник в... читать дальше

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Экономика Мексики во втором квартале 2023 года выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным статистического ведомства страны. Таким образом, оценка была ухудшена по сравнению с объявленным ранее повышением на 0,9%. Для сравнения, в... Таким образом, оценка была ухудшена по сравнению с объявленным ранее повышением на 0,9%. Для сравнения, в... читать дальше

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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 181,5 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 137... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 137... читать дальше

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В России сейчас все отели могут принять 73 млн туристов в год, для удвоения этой цифры к 2030 году в стране нужно построить 238 тыс. новых номеров, реализации этой цели поможет продление программ господдержки инвесторов в гостиничный бизнес, считают в Минэкономразвития... читать дальше

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Рост цен на нефть в целом сошел на нет вечером во вторник, инвесторы следят за приближением урагана "Идалия" к побережью Флориды. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на 3 цента (0,04%) - до $84,45 за... Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на 3 цента (0,04%) - до $84,45 за... читать дальше

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Группа "Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб., следует из отчетности компании. При этом показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в... При этом показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,60 коп. и составил 95,6885 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,21 руб., максимальный - 96,25 руб. Было заключено 7853 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,21 руб., максимальный - 96,25 руб. Было заключено 7853 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Решение о переносе мер государственной поддержки в сфере туризма со спроса на предложение было принято своевременно, спрос на путешествия по России растет и без стимулирующих мер, считают в Минэкономразвития РФ. Как подчеркивают в ведомстве, в этом году ключевые... Как подчеркивают в ведомстве, в этом году ключевые... читать дальше

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