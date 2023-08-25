Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 567 млрд руб.

25 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 567 млрд руб.

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Банки РФ временно приостанавливают выдачу кредитов в рамках государственной программы сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки до 12%, говорится в сообщении Минсельхоза. Программа предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или... Программа предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США после "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в... ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в... читать дальше

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"Русснефть" в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в 2,922 млрд рублей, что почти в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд... Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд... читать дальше

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Руководители Таджикистана и Казахстана уверены, что сторонам вполне по силам в ближайшем будущем достичь годовых показателей двусторонней торговли до $2 миллиардов, сообщает пресс-служба главы таджикского государства. Находящийся с рабочим визитом в Астане президент... Находящийся с рабочим визитом в Астане президент... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53,03 коп. и составил 94,9322 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,4925 руб., максимальный - 102,4675 руб. Было заключено 6702 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,4925 руб., максимальный - 102,4675 руб. Было заключено 6702 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается... "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается... читать дальше

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Минэнерго планирует разработать Энергостратегию сроком до 2050 года к концу года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года", - сказал он. "Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года", - сказал он. Ранее планировалось, что она будет разработана... Ранее планировалось, что она будет разработана...

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Минэнерго направило в правительство РФ критерии, по которым может формироваться список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта", сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Сейчас для недопущения "серого экспорта"... "Сейчас для недопущения "серого экспорта"... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с... Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Фондовые индексы США поднимаются в начале торгов в пятницу, инвесторы ждут выступления главы Федерального резервного банка Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск повысился на 0,32% и составил... Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск повысился на 0,32% и составил... читать дальше

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В понедельник, 28 августа, в Великобритании праздник - Летний банковский выходной. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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С начала года в столице построено 47 детских садов и школ, в оставшиеся месяцы года планируется ввести еще 23 образовательных объекта, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "С начала этого года в Москве выдано 47... "С начала этого года в Москве выдано 47... читать дальше

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Общее собрание участников ООО "Солид-лизинг" утвердило параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению... Срок обращения выпуска составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению... читать дальше

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Иностранный турпоток в Турцию в январе-июле вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Россия заняла первое место с результатом 3,5 млн, следует из данных министерства культуры и туризма республики. Согласно статистике, турпоток из России в... Согласно статистике, турпоток из России в... читать дальше

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5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-532 на 109 млрд 643,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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