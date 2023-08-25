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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 567 млрд руб.
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25 августа 2023 года 09:54

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 567 млрд руб.

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25 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 567 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 886,1 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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Таким образом, банк...    читать дальше
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