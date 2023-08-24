.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 886,1 млрд руб.
.
24 августа 2023 года 09:47
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 886,1 млрд руб.
|0
24 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 886,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 891 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 августа 2023 года 18:21
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель сократился в 1,9... читать дальше
.24 августа 2023 года 18:12
Федеральная резервная система (ФРС) подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер. "В данный момент я полагаю, что... читать дальше
.24 августа 2023 года 18:03
Нефтяные цены снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... читать дальше
.24 августа 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,10 коп. и составил 94,4019 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:54
Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Ника" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:53
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале на уровне ВВВ+; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций подтвержден на уровне ААА(RU), по рейтингам установлен стабильный прогноз, сообщается в... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:45
ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:33
ООО "Интерлизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:32
Фондовые индексы США Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasdaq Composite перешел к снижению на фоне возобновившегося роста доходностей US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 59,71 пункта (0,17%) и... читать дальше
.24 августа 2023 года 17:09
Мишустин: ЕАЭС необходимо создать единое пространство продовольственной и энергетической безопасности
Евразийскому экономическому союзу необходимо создать пространство продовольственной и энергетической безопасности, сложности с поставками зерна на мировой рынок, которые наблюдаются сегодня, доказывают актуальность этой темы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Выступая... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:56
ООО "Газпром капитал" 29 августа начнет размещение двух 5-летних выпусков облигаций серии БО-002Р-07 объемом 40 млрд рублей и серии БО-002Р-08 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски прошел 24 августа за час без премаркетинга.... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:53
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Restore Retail Group и бондов ООО "реСтор" на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО "реСтор" на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает агентство, в отчетном периоде (2022 год)... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:51
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-531 на 111 млрд 11,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:48
Число иностранцев, приехавших в Великобританию на заработки или учебу, за год до июня повысилось на 27%, подсчитало министерство труда и пенсий страны. По данным министерства, за 12 месяцев до июня число взрослых иностранных граждан, получивших национальный страховой... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:33
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 1,848 млрд рублей против 1,363 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Показатель увеличился на 35,6%. Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
.24 августа 2023 года 16:24
Москва вышла на первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье. "По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.