Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 августа

22 августа. FINMARKET.RU -РФ с 23 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5718,64 (-13,11) руб./грамм; на серебро - 69,23 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2756,67 (+20,49) руб./грамм; на палладий - 3752,21 (+32,34) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57348,032 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 264,832 млрд руб., или на...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Охта групп" серии БО-П03 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00551-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00551-R-001P. В... В... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 33,96 коп. и составил 102,6847 руб. Минимальный курс евро составил 102,09 руб., максимальный - 103,0775 руб. Была заключена 7941 сделка. Объем торгов составил 31337,84... Минимальный курс евро составил 102,09 руб., максимальный - 103,0775 руб. Была заключена 7941 сделка. Объем торгов составил 31337,84...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,77 коп. и составил 12,873 руб. Минимальный курс юаня составил 12,795 руб., максимальный - 12,91 руб. Было заключено 55816 сделок. Объем торгов составил 131367,44 млн... Минимальный курс юаня составил 12,795 руб., максимальный - 12,91 руб. Было заключено 55816 сделок. Объем торгов составил 131367,44 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 16,47 коп. и составил 94,126 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,5025 руб., максимальный - 94,545 руб. Была заключена 23671 сделка. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,5025 руб., максимальный - 94,545 руб. Была заключена 23671 сделка. Объем торгов... читать дальше

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Выручка ПАО "МТС" по итогам 2-го квартала 2023 года составила 146,7 млрд рублей, что на 14,8% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания. Скорректированная OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении - до 63,7 млрд... Скорректированная OIBDA МТС в отчетном периоде увеличилась на 22,9% в годовом выражении - до 63,7 млрд... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся без единой динамики, завершил вторник ростом индекса МосБиржи и почти не изменившимся индексом РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,77% и составил 3164,25 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,77% и составил 3164,25 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос всего на 0,05% - до... Индекс РТС к 18:50 мск подрос всего на 0,05% - до... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает провести технологический аудит промышленных предприятий, прежде всего с госучастием, для последующего повышения уровня роботизации производств, заявил вице-премьер - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Есть необходимость... "Есть необходимость... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что механизм национальных проектов нужно сохранить после 2024 года (когда истекает срок действующих нацпроектов), нацелив их на структурную перестройку экономики, обеспечение технологического суверенитета и развитие экономики... читать дальше

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АО "Холдинговая компания "Эволюция" выставило на 12 сентября оферту по облигациям серии БО-01, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к оферте пройдет с 1 по 7 сентября. Количество приобретаемых бумаг - до 10 тыс. штук, цена приобретения - 100% от... Период предъявления облигаций к оферте пройдет с 1 по 7 сентября. Количество приобретаемых бумаг - до 10 тыс. штук, цена приобретения - 100% от... читать дальше

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Объем ввода жилья в России в 2023 году превысит прошлогодний рекордный показатель, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совете про стратегическому развитию и нацпроектам. "За последнее время в стройке набран хороший темп. Даже очень хороший. (...) Объемы... "За последнее время в стройке набран хороший темп. Даже очень хороший. (...) Объемы... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России по-прежнему сложная, федеральное правительство, региональные власти и общество совместными усилиями должны изменить эту ситуацию. "Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной.... "Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной.... читать дальше

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Правительство и Банк России должны активнее использовать имеющиеся у них в арсенале инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "За последние месяцы на... "За последние месяцы на... читать дальше

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Инфляционные риски в РФ в последнее время растут, задача сдерживания цен выходит на первый план, правительству и ЦБ нужно выстраивать соответствующую экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,14 коп. и составил 94,0939 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,5 руб., максимальный - 94,5075 руб. Было заключено 6974 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,5 руб., максимальный - 94,5075 руб. Было заключено 6974 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Федеральный бюджет в 3-м квартале будет профицитным, дефицит по итогам 2023 года составит, как и планировалось, около 2% ВВП, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. "Ожидается, что за июль-сентябрь... "Ожидается, что за июль-сентябрь... читать дальше

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