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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 августа
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17 августа 2023 года 16:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 августа
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17 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5739,26 (-180,04) руб./грамм; на серебро - 68,4 (-1,28) руб./грамм; на платину - 2673,42 (-93,7) руб./грамм; на палладий - 3671,05 (-202,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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