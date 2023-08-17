Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 993,9 млрд руб.

17 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 993,9 млрд руб.

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Сбербанк повысил ставки по вкладам, говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых (ранее - 10%). Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых... Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых (ранее - 10%). Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2746 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,9021 руб. Минимальный курс юаня составил 12,75 руб., максимальный - 13,003 руб. Было заключено 7787... Минимальный курс юаня составил 12,75 руб., максимальный - 13,003 руб. Было заключено 7787... читать дальше

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Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4% годовых. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года. Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена... Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена... читать дальше

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Россия будет продвигать отечественные видеоигры на иностранные рынки, сообщает сайт Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических... "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических... читать дальше

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В 1-м полугодии скорректированная EBITDA En+ Group упала на 56% к данным годичной давности, до $1,046 млрд, сообщила компания. Падение вызвано результатами металлургического сегмента ("Русал"). Скорректированная EBITDA энергетического сегмента в 1-м полугодии 2023 г... Падение вызвано результатами металлургического сегмента ("Русал"). Скорректированная EBITDA энергетического сегмента в 1-м полугодии 2023 г... читать дальше

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Более 79 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано в отношении жилой и нежилой недвижимости в Москве в январе-июле, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра. "По итогам первых семи месяцев мы зафиксировали два максимальных показателя. Это общий объем... "По итогам первых семи месяцев мы зафиксировали два максимальных показателя. Это общий объем... читать дальше

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По итогам 1-го финквартала крупнейший мировой производитель персональных компьютеров - Lenovo Group Ltd. - резко сократил чистую прибыль и выручку из-за слабых показателей в сегменте электронных устройств и инфраструктурных решений. Как говорится в пресс-релизе Lenovo,... Как говорится в пресс-релизе Lenovo,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,65 пункта (0,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3055,11 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,15 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,15 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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За 6 месяцев года в столице выдали около 15,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом более 134 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В январе - июне 2023 года в... "В январе - июне 2023 года в... читать дальше

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре, несмотря на негативный внешний фон. Европейские рынки акций вчера преимущественно снизились. Европейские рынки акций вчера преимущественно снизились. Рынок акций США завершил торги в миноре на статданных и протоколе Федрезерва. Рынок акций США завершил торги в миноре на статданных и протоколе Федрезерва. Сегодня фондовые... Сегодня фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,3/99,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 439 коп., Cредний курс продажи упал...

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании на территории столицы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера). Перечень поручений президента опубликован на сайте... читать дальше

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Сегодня утром курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания Федрезерва и статданные из Австралии. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 993,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 3768,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3513,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обнародованные сегодня данные о японской внешней торговле. Протокол... Протокол... читать дальше

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