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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 993,9 млрд руб.
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17 августа 2023 года 09:42
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 993,9 млрд руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 993,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1011,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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