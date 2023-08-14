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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 августа
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14 августа 2023 года 16:08

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 августа

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14 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6223,49 (+158,42) руб./грамм; на серебро - 73,71 (+1,72) руб./грамм; на платину - 2959,39 (+114,56) руб./грамм; на палладий - 4301,02 (+294,26) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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