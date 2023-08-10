Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1027 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 1027 млрд руб.

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ООО "Феррони" установило ставку 23-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона... Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке ежемесячного купона 12,25% годовых. Ставка текущего купона... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43,17 пункта (1,393%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3142,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3146,89 (+1,53%) пункта, минимальное -... читать дальше

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В 1-м финквартале чистая прибыль китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. выросла в 1,5 раза, выручка - на 14%. Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила 34,3 млрд юаней ($4,74 млн), или 13,3... Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила 34,3 млрд юаней ($4,74 млн), или 13,3... читать дальше

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает, что цены на зерно на мировом рынке продолжат расти, не исключается повышение продовольственной инфляции. "Думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти. Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть... "Думаю, что пока, возможно, цены на зерно будут расти. Как следствие, мы в ближайшей перспективе можем увидеть... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поддержал передачу банку ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Правительство вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение,... "Правительство вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение,... читать дальше

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил сегодня, планируется в 2 раза увеличить программу льготного кредитования строительства отелей по ставке 3-5%. "Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тыс. номеров. То... "Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тыс. номеров. То... читать дальше

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Газпромбанк полностью разместил дополнительный выпуск №5 10-летних облигаций серии 001Р-26Р объемом 1 млрд рублей по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций... Московская биржа 7 июня 2023 года зарегистрировала 8 дополнительных выпусков облигаций... читать дальше

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Японский производитель оптического оборудования Olympus Corp. увеличил выручку в 1-мфинансовом квартале на 8% - до 207,72 млрд иен ($1,44 млрд) по сравнению со 192,27 млрд иен за аналогичный период предыдущего фингода. Как говорится в пресс-релизе компании, операционная... Как говорится в пресс-релизе компании, операционная... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия органический рост продаж германской компании Henkel AG составил 4,9%. Как сообщается в пресс-релизе компании, в номинальном выражении выручка в январе-июне повысилась на 0,1%, до 10,93 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе компании, в номинальном выражении выручка в январе-июне повысилась на 0,1%, до 10,93 млрд евро. Скорректированная прибыль до налоговых и... Скорректированная прибыль до налоговых и... читать дальше

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Опыт Китая по выявлению залежей углеводородов на больших и сверхбольших глубинах должен стать для России примером к более пристальному изучению "глубинной нефти". Потенциальное открытие залежей углеводородов на больших глубинах в нефтегазовых провинциях, где уже есть развитая... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка "Аверс" на уровне A(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный". Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка "Аверс" обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также... Как говорится в сообщении агентства, рейтинг банка "Аверс" обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, а также... читать дальше

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Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле 2023 года вырос на 5% относительно того же месяца прошлого года, до 5,1 млн человек, сообщила пресс-служба компании. На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров (-5,4%), на международных - 904,3 тыс. (в 2,1 раза больше, чем... На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров (-5,4%), на международных - 904,3 тыс. (в 2,1 раза больше, чем... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль Deutsche Telekom AG выросла на 5,4% и составила 1,539 млрд евро против 1,46 млрд евро за аналогичный период 2022 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,61 пункта (1,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3133,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3140,26 (+1,31%) пункта,... читать дальше

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ПАО "Распадская" сократила в первом полугодии 2023 года чистую прибыль по МСФО вдвое - до $314 млн по сравнению с $662 млн годом ранее. Рентабельность по прибыли уменьшилась до 26% по сравнению с 39% год назад. EBITDA упала на 59%, до $432 млн против $1,054 млрд в... EBITDA упала на 59%, до $432 млн против $1,054 млрд в... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 11 июля по 10 августа) - 92,934 руб. за доллар, минимальное значение - 85,8543 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 7,08 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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