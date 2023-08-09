Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2474,8 млрд руб.

9 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2474,8 млрд руб.

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Банк России продал валюту расчетами 8 августа на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 августа по 6 сентября... В период с 7 августа по 6 сентября... читать дальше

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В июле потребительские цены (индекс CPI) в Китае уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статуправления (ГСУ). Это первое снижение более чем за 2 года - с февраля 2021 года. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более... Между тем аналитики в среднем прогнозировали более... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2474,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал уверенным ростом за счет высокой нефти (Brent торгуется на уровне $86 за баррель), но на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок. Европейские фондовые индексы вчера снизились, итальянский индикатор потерял более... Европейские фондовые индексы вчера снизились, итальянский индикатор потерял более... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,87/99,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 55 коп., Cредний курс продажи...

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-005Р-03 и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении госкорпорации. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-005P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00011-T-005P. Номинал одной... Номинал одной... читать дальше

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Минэнерго США повысило ожидания добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,56 млн б/с до 12,76 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства. Таким образом, министерство ожидает в 2023... Таким образом, министерство ожидает в 2023... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам после повышения днем ранее. Основное внимание участников рынка на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые будут обнародованы министерством труда... Основное внимание участников рынка на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США в июле, которые будут обнародованы министерством труда... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала 11 фининститутов Уолл-стрит в общей сложности на $289 млн за нарушение правил служебной коммуникации. Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций,... Проведенное регулятором расследование выявило повсеместные и длительные нарушения правил коммуникаций,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2270,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2064,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Россия в первой половине этого года увеличила производство красной икры и снизила - черной. В целом же выпуск икры вырос на 10% - до 43,2 тыс. тонн, что стало самым высоким показателем с первого полугодия 2019 года, сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики. Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года. Негативное влияние на китайский рынок оказали данные о первой в стране дефляции более чем за два года. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле... Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возобновления действия зерновой инициативы, однако многое зависит от готовности западных стран выполнить условия России. "Турция стремится вернуться к зерновой сделке с того... "Турция стремится вернуться к зерновой сделке с того... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-521 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сегодня вступили в силу объявленные Японией в конце июля меры по расширению санкционных ограничений, предполагающие прекращение поставок в Россию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра. Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7... Запрет Японии в соответствии с санкциями стран G7... читать дальше

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Индийские участники алмазной отрасли активно пытаются нарастить экспорт бриллиантов в страны АСЕАН и Китай, опасаясь скорого запрета на ввоз камней от 1 карата в США из-за подозрений в их российском происхождении, пишет индийское издание The Economic Times. По данных... По данных... читать дальше

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