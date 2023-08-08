Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1208,9 млрд руб.

8 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1208,9 млрд руб.

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Цены на подсолнечник в РФ, начавшие расти на старте лета, в августе продолжили эту траекторию, сообщается в мониторинге информационно-аналитического агентства OleoScope. "Рост цен на подсолнечник по большей части начался еще в июне, в июле подорожание фиксировалось на... "Рост цен на подсолнечник по большей части начался еще в июне, в июле подорожание фиксировалось на... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Lucid Group Inc. увеличил чистый убыток во втором квартале в 3,5 раза, но подтвердил прогноз производства на 2023 год. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $764 млн, или 40... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $764 млн, или 40... читать дальше

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Арабские фонды готовы совместно с российскими компаниями участвовать в реализации проектов в Африке, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель Российско-суданского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Виктор Чемоданов. "Программа нами подготовлена, есть... "Программа нами подготовлена, есть... читать дальше

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Сбербанк в июле зафиксировал очередной рекорд по выдаче ипотеки - предоставил 115,4 тыс. жилищных кредитов на 390,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк предоставил 111,4 тыс. жилищных кредитов на... Объем выдач в июле по сравнению с июнем вырос на 7,3% (тогда банк предоставил 111,4 тыс. жилищных кредитов на... читать дальше

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Страны африканского континента, располагающие запасами нефти, нуждаются в перерабатывающих мощностях и ждут участия российских компаний в этих проектах, сообщил в интервью "Интерфаксу" председатель Российско-суданского делового совета Торгово-промышленной палаты РФ Виктор... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 7 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". В период с 7 июля по 4 августа плановый... В период с 7 июля по 4 августа плановый... читать дальше

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Китай в июне 2023 года импортировал 13,404 млрд куб. м природного газа (суммарный объём трубопроводных поставок и СПГ), что является историческим пиком для этого месяца. Третий месяц подряд (в апреле, мае и июне) экономика страны обновляет максимумы импорта газа для... читать дальше

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еждународное рейтинговое агентство Moody`s поставило на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупнейших банков США. В их число входят U.S. Bancorp, State Street Corp., Bank of New York Mellon, Northern Trust, Cullen/Frost Bankers и Truist Financial, сообщается в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 августа по данным на начало операционного дня выросло до 1208,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,23 пункта (0,494%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3068,85 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,38 пункта (1,119%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 11,38 пункта (1,119%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о проспектах ценных бумаг, соответствующий указ президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале. На подписание соглашения уполномочено правительство... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти. Американские фондовые индексы вчера выросли на 0,6-1,2%. Фондовые индексы ведущих стран. Западной Европы завершили торги в понедельник незначительными и... Американские фондовые индексы вчера выросли на 0,6-1,2%. Фондовые индексы ведущих стран. Западной Европы завершили торги в понедельник незначительными и... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,74/97,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 221 коп., Cредний курс продажи упал...

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ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-июне 2023 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 35,7% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 13,99 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 16,3% - до 53,5 млрд рублей. В частности, выручка от передачи... В частности, выручка от передачи... читать дальше

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Китай в июле импортировал 43,69 млн тонн нефти, что на 16,1% меньше июня, но на 17% больше аналогичного показателя за прошлый год, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Стоимость приобретенного сырья составила $23,9 млрд. Импорт нефти в период с... Импорт нефти в период с... читать дальше

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Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка. "Текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам. При этом мы стремимся, чтобы... читать дальше

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