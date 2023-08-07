Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 августа

7 августа. FINMARKET.RU -РФ с 8 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6030,71 (+130,59) руб./грамм; на серебро - 72,81 (+1,01) руб./грамм; на платину - 2853,21 (+45,88) руб./грамм; на палладий - 3905,7 (+95,53) руб./грамм.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13727,000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,3191 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,95 руб., максимальный - 97,0625 руб.... Минимальный курс доллара США составил 94,95 руб., максимальный - 97,0625 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17724 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,9509 руб. Минимальный курс евро составил 104,55 руб., максимальный - 106,615 руб. Было заключено 8604... Минимальный курс евро составил 104,55 руб., максимальный - 106,615 руб. Было заключено 8604... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1873,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3848 руб. Минимальный курс юаня составил 13,175 руб., максимальный - 13,47 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 13,175 руб., максимальный - 13,47 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Рынок начал торги в плюсе, затем нивелировал рост из-за наметившегося укрепления рубля и просевшей нефти. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная... читать дальше

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Потребление мощности в энергосистеме юга России обновило исторический максимум, говорится в сообщении "Системного оператора". Согласно сообщению, новый максимум составил 18,453 тыс. МВт и был зафиксирован в понедельник, 7 августа при средневзвешенной температуре наружного... читать дальше

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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) в 2022 году получил убыток в размере $15,6 млрд, говорится в отчетности. Этот показатель включает потери от инвестиций на сумму $11 млрд, а также расходы на осуществление деятельности, выплату налогов и другие... читать дальше

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Нефть эталонных марок усилили снижение на фоне фиксации прибыли участниками торгов после подъема до максимумов с апреля по итогам предыдущей сессии, сообщает Trading Economics. Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает укрепление американского доллара, снижающее... читать дальше

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Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service сохранила квартальные дивиденды на уровне $1,62 на акцию. Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 31 августа. Закрытие реестра акционеров назначено на 14 августа. Котировки акций UPS в ходе... Котировки акций UPS в ходе...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,4346 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,97 руб., максимальный - 97,1125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 94,97 руб., максимальный - 97,1125 руб. Было... читать дальше

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PayPal Holdings запускает собственный стейблкоин, привязанный к доллару США из расчета 1:1, - PayPal USD. Как говорится в пресс-релизе компании, PayPal USD на 100% обеспечен долларовыми депозитами, краткосрочными US Treasuries и аналогичными денежными... читать дальше

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Производство автомобилей семейства Lada Largus будет перенесено с тольяттинской площадки "АвтоВАЗа" на завод автопроизводителя в Ижевске, сообщили в пресс-службе компании. Проект переноса планируется завершить во 2-м квартале 2024 года. При этом "АвтоВАЗ" хочет... При этом "АвтоВАЗ" хочет... читать дальше

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Американский рынок акций начал сессию в понедельник уверенным подъемом после существенных потерь на прошлой неделе. S&P 500 и Nasdaq за минувшую неделю потеряли 2,3% и 2,8% соответственно, что стало максимальным недельным падением с марта. Dow Jones опустился на... S&P 500 и Nasdaq за минувшую неделю потеряли 2,3% и 2,8% соответственно, что стало максимальным недельным падением с марта. Dow Jones опустился на... читать дальше

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Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-июле 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% и составил 117,2 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Основной объем угля... Основной объем угля... читать дальше

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году на 2,5 млн - до 137 млн тонн со 134,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, прогноз повышен в связи с тем, что данные Росстата по посевным площадям... читать дальше

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Мировые поставки планшетных компьютеров во втором квартале сократились на 29,9% - до 28,3 млн штук с 40,3 млн за тот же период годом ранее, говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC). Двузначное падение продаж зафиксировали почти все ведущие... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-518 на 119 млрд 187,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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