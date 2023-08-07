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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 августа в размере 96,5668 руб.
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07 августа 2023 года 16:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 августа в размере 96,5668 руб.
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7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 августа, составляет 96,5668 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 175,92 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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