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01 августа 2023 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 августа
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1 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5814,7 (+59,91) руб./грамм; на серебро - 71,86 (+0,52) руб./грамм; на платину - 2800,17 (+52,71) руб./грамм; на палладий - 3759,13 (+104,68) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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