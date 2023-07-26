Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 551,3 млрд руб.

26 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 551,3 млрд руб.

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Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по МСФО за 2-й квартал 2023 года составила 62,685 млрд рублей, за 1-е полугодие - 155,644 млрд рублей, сообщила компания. "НОВАТЭК" впервые публикует отчет по МСФО после полуторагодового перерыва (последний отчет был за полный 2021 год).... "НОВАТЭК" впервые публикует отчет по МСФО после полуторагодового перерыва (последний отчет был за полный 2021 год).... читать дальше

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Российский бизнес итальянской UniCredit во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с предыдущим кварталом, до 172 млн евро, свидетельствует отчетность группы. В целом за полугодие Юникредит банк заработал 270 млн евро против убытка в 571 млн евро... В целом за полугодие Юникредит банк заработал 270 млн евро против убытка в 571 млн евро... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 551,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Американский разработчик и производитель полупроводниковых компонентов Texas Instruments во втором квартале снизил чистую прибыль на 25%до $1,72 млрд, или $1,87 в расчете на акцию, по сравнению с $2,29 млрд, или $2,45 на акцию, за аналогичный период прошлого... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,98 пункта (0,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2972,38 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,03 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,03 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Совет директоров Wells Fargo & Co. утвердила квартальные дивиденды на уровне 35 центов на акцию, сообщается в пресс-релизе американского банка. Это на 5 центов (почти на 17%) выше их размера во 2-м квартале. Это на 5 центов (почти на 17%) выше их размера во 2-м квартале. Выплаты пройдут 1 сентября, закрытие реестра... Выплаты пройдут 1 сентября, закрытие реестра... читать дальше

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Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 22% до $4,16 млрд по сравнению с $3,41 млрд за аналогичный квартал предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2 с... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры в преддверии объявления итогов заседания Федрезерва США по монетарной политике. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не... Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,33/91,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 105 коп., Cредний курс продажи...

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Американский производитель сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings (SPB: CF) закроет завод по выпуску аммиака, который входит в производственный комплекс, расположенный в городе Биллингем на северо-востоке Англии. Как сообщается в пресс-релизе компании, CF... Как сообщается в пресс-релизе компании, CF... читать дальше

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%. Нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%, говорится в сообщении ЦБ. Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом проведенных... Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом проведенных... читать дальше

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"Киргизский инвестиционно-кредитный банк" (KICB) сообщил, что работа системы денежных переводов "Юнистрим" приостановлена, о возобновлении обслуживания в финансово-кредитном учреждении обещали рассказать дополнительно, говорится в сообщении на сайте банка. В "Бакай... В "Бакай... читать дальше

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6 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 27 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-511 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше

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Американская Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2023 года на 15%до $18,37 млрд по сравнению с $16 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,44 с $1,21. Квартальная... Квартальная... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США незначительно изменяется относительно евро, фунта стерлингов и иены перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных... Эксперты уверены, что Федрезерв повысит базовую процентную ставку на 25 базисных... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 июля составили по Российской Федерации 3827,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3574,5 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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