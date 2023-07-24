Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -4249,2 млрд руб.

24 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 июля по данным на начало операционного дня снизилось до -4249,2 млрд руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5601 руб. Минимальный курс юаня составил 12,515 руб., максимальный - 12,634 руб. Было заключено 44820... Минимальный курс юаня составил 12,515 руб., максимальный - 12,634 руб. Было заключено 44820... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 738 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5223 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,19 руб., максимальный - 91,1375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,19 руб., максимальный - 91,1375 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3236,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,3729 руб. Минимальный курс евро составил 100,0225 руб., максимальный - 101,39 руб. Было... Минимальный курс евро составил 100,0225 руб., максимальный - 101,39 руб. Было... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после снижения два месяца подряд, однако пока не превышают средних значений 2021-2022 гг., говорится в комментарии ЦБ РФ. Максимальный рост зафиксирован в торговле. Снижение ценовых ожиданий наблюдалось только в сфере услуг,... Максимальный рост зафиксирован в торговле. Снижение ценовых ожиданий наблюдалось только в сфере услуг,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне высокой нефти и позитивных сигналов с фондовых площадок США. В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов, разнонапрпвленно торговалась и Европа. Тем временем на позитиве начала торги Америка,... В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов, разнонапрпвленно торговалась и Европа. Тем временем на позитиве начала торги Америка,... читать дальше

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Рекордно высокий спрос в ближайшей перспективе приведет к значительному дефициту нефти на рынке и повышению цен на сорт Brent до $86 за баррель к концу года, полагают аналитики Goldman Sachs Group. Дефицит нефти образуется уже во второй половине года, при этом в третьем... Дефицит нефти образуется уже во второй половине года, при этом в третьем... читать дальше

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Правительство предлагает наделить ЦБ полномочиями по взиманию штрафов в размере до 5 млн руб. с некредитных финансовых организаций за несоблюдение требований закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах". Этот закон (принятый в 2006 г.) позволяет России... читать дальше

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Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2023 года снизились на 13,4%, до 61,6 млн штук по сравнению с 71,1 млн за аналогичный период годом ранее, говорится в предварительном отчете International Data Corporation (IDC). Помимо уменьшения... Помимо уменьшения... читать дальше

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Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов переизбран председателем совета директоров ОАО "РЖД". По сообщению компании, в понедельник прошло первое очное заседание совета директоров РЖД в новом составе. Белоусов возглавляет совет директоров РЖД с 2020 г. Ранее в июле... Ранее в июле... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1246 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,5569 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,19 руб., максимальный - 91,1375 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,19 руб., максимальный - 91,1375 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты был принят Госдумой 11 июля и одобрен Советом Федерации... Закон о внедрении в РФ третьей формы нацвалюты был принят Госдумой 11 июля и одобрен Советом Федерации... читать дальше

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Рост цен на нефть ускорился вечером в понедельник на ожиданиях сокращения предложения топлива на мировом рынке во втором полугодии. Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара, что "говорит о том, что ограничения поставок, как и было задумано ОПЕК+,... Подъем зафиксирован, несмотря на восстановление курса доллара, что "говорит о том, что ограничения поставок, как и было задумано ОПЕК+,... читать дальше

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ПАО "РусГидро" во 2-м квартале 2023 г. с учетом Богучанской ГЭС (входит в паритетное СП с ОК "РусАл") увеличило производство электроэнергии на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 38,3 млрд кВт.ч, сообщила компания. Отдельно выработка ГЭС и ГАЭС... Отдельно выработка ГЭС и ГАЭС... читать дальше

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Минтранс РФ не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов, намерен исполнить эту программу до конца сентября, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик. "Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие,... читать дальше

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4 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-508 на 55 млрд 605,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в понедельник, участники рынка оценивают корпоративные новости и ждут итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones поднимается уже 11-ю сессию кряду, чего не наблюдалось с 2017 года, отмечает... читать дальше

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