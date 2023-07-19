Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 751,9 млрд руб.

19 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 751,9 млрд руб.

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Кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании", перерегистрирована в российскую юрисдикцию. Согласно данным ЕГРЮЛ, в июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной... Согласно данным ЕГРЮЛ, в июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,17/92,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении в РФ с 1 сентября 2023 г. по 1 сентября 2025 г. эксперимента по внедрению исламского банкинга. Территория его проведения - Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан. Вести реестр участников эксперимента будет... читать дальше

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Число домов, строительство которых было начато в США в июне, сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в мае количество... Согласно пересмотренным данным, в мае количество... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5791,28 (+106,7) руб./грамм; на серебро - 72,97 (+0,63) руб./грамм; на платину - 2882,44 (+51,23) руб./грамм; на палладий - 3864,76 (+161,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Биржевой оператор Nasdaq Inc. сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне составила $267 млн, или... Как говорится в пресс-релизе Nasdaq, чистая прибыль в апреле-июне составила $267 млн, или... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 4817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,2046 руб. По... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 102,4441 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,70 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 июля, составляет 91,2046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 51,40 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет. Предполагается, что это принесет дополнительные доходы для федерального бюджета в размере порядка 300 млрд руб. Законопроект (N379248-8) о введении этого налога был внесен... Законопроект (N379248-8) о введении этого налога был внесен... читать дальше

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Чистая прибыль американского банка Goldman Sachs Group во втором квартале 2023 года упала в 2,4 раза до $1,22 млрд по сравнению с $2,93 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,08 с $7,73, оказавшись хуже консенсус-прогноза... читать дальше

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В четверг, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $225 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 20 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 6,24 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 20 июля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 21,25 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Минфин РФ ожидает перевыполнение плана по ненефтегазовым доходам в 2023 и 2024 годах, расходы в следующем году также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период сейчас, объем превышения обсуждается, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,4717 руб. Минимальный курс евро составил 101,88 руб., максимальный - 102,7325 руб. Была заключена 3401... Минимальный курс евро составил 101,88 руб., максимальный - 102,7325 руб. Была заключена 3401... читать дальше

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