Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 856,8 млрд руб.

17 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 июля по данным на начало операционного дня выросло до 856,8 млрд руб.

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В ходе торгов в понедельник все три основных фондовых индекса США повышаются, хотя в начале сессии Dow Jones демонстрировал незначительное снижение. Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 0,04% и составлял 34522,5 пункта. Лидерами подъема котировок среди... Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск увеличился на 0,04% и составлял 34522,5 пункта. Лидерами подъема котировок среди... читать дальше

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Количество сделок с жильем в большинстве из 16 стран Евросоюза, по которым имеются данные, снизилось в 2022 году, сообщает статуправление ЕС. Наиболее значительно число операций купли-продажи упало в Дании (на 31,6%), в Финляндии (на 16,6%), в Нидерландах (на 16,2%) и в... Наиболее значительно число операций купли-продажи упало в Дании (на 31,6%), в Финляндии (на 16,6%), в Нидерландах (на 16,2%) и в... читать дальше

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Во 2-м квартале т.г. консолидированный контейнерный оборот морских терминалов Global Ports по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 16,1%, сообщила компания. Согласно сообщению, в апреле-июне контейнерооборот составил 208 тыс. TEU, при этом по... Согласно сообщению, в апреле-июне контейнерооборот составил 208 тыс. TEU, при этом по... читать дальше

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7 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-503 на 50 млрд 448,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen не признает обоснованность претензий "Горьковского автозавода" ("ГАЗ") об упущенной выгоде и ущербе в рамках иска последнего на 28,4 млрд руб.: считает, что договор между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей. Такую... Такую... читать дальше

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В январе-июне 2023 года индекс промышленного производства в Казахстане составил 103,8%, сообщило бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам. "За этот период произведено промышленной продукции на сумму 22 трлн 611,9 млрд тенге, из... "За этот период произведено промышленной продукции на сумму 22 трлн 611,9 млрд тенге, из... читать дальше

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Американская инвесткомпания BlackRock предоставит розничным инвесторам своего крупнейшего ETF возможность принимать участие в голосовании на собраниях акционеров портфельных компаний в 2024 году, пишет Financial Times. Инвесторы управляющего активами более чем на $342... Инвесторы управляющего активами более чем на $342... читать дальше

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Правительство РФ утвердило стратегию развития производства органической продукции до 2030 года. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабинета министров, Минсельхозу поручено представить план мероприятий по реализации стратегии в течение 6 месяцев. Стратегия... Стратегия... читать дальше

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Саудовская Аравия в мае ощутимо снизила добычу и экспорт нефти относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок сократился на 5,3% по отношению к апрелю и на 1,7% по отношению к маю... Объем экспортных поставок сократился на 5,3% по отношению к апрелю и на 1,7% по отношению к маю... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,08 пункта (0,416%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2914,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2916,06 (+0,46%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5679,65 (+6,41) руб./грамм; на серебро - 72,01 (+1,72) руб./грамм; на платину - 2840,26 (+32,69) руб./грамм; на палладий - 3683,32 (-25,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рослесхоз в 2023 году увеличит площадь непрерывного дистанционного мониторинга использования лесов на 50% по сравнению с предыдущим годом - до 60 млн га. Об этом сообщается в докладе о реализации в 2022 году Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, размещенном на... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 101,6496 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,04 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 июля, составляет 90,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,88/91,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 96 коп., Cредний курс продажи...

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Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 августа 2023 года вырастет на $1,3 - с $15,6 до $16,9 за тонну, отмечается в расчетах, опубликованных в понедельник Минфином. Месяцем ранее пошлина снижалась на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае... Месяцем ранее пошлина снижалась на $0,6. С марта по июнь наблюдался ее рост (на $1,8 в июне, по $0,1 в мае... читать дальше

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