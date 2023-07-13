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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 660,7 млрд руб.
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13 июля 2023 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 660,7 млрд руб.
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13 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 660,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2338,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.13 июля 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 92,8467 руб.
Минимальное значение за неделю (с 6 июля по 13 июля) - 92,8467 руб. за доллар, максимальное значение - 94,9314 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,08 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 июля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 85,91/92,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,91/92,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
.13 июля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,14/103,6 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 50 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.13 июля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 13 июля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 88/90,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88/90,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 30 коп., средний...
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