Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

12 июля. FINMARKET.RU -РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5634,89 (+39,96) руб./грамм; на серебро - 67,41 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2700,97 (+47,25) руб./грамм; на палладий - 3601,29 (+109,55) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50751,233 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 699,749 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4549 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,0207 руб. Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,1 руб. Было заключено 8549 сделок.... Минимальный курс евро составил 99,3 руб., максимальный - 101,1 руб. Было заключено 8549 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,589 руб. Минимальный курс юаня составил 12,506 руб., максимальный - 12,706 руб. Было заключено 48019 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,506 руб., максимальный - 12,706 руб. Было заключено 48019 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2300 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6118 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,0325 руб., максимальный - 90,9275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,0325 руб., максимальный - 90,9275 руб. Было... читать дальше

.

Проинфляционное давление усиливается на фоне роста издержек производителей и быстрого увеличения спроса, который невозможно оперативно удовлетворить в силу ряда ограничений, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 3 по 10 июля 2023 г. повысились на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 27 июня по 3 июля бензин подорожал на 0,3%. С начала года рост цен составил 3,1%. Стоимость литра бензина в среднем... Стоимость литра бензина в среднем... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию за период с 4 по 10 июля выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период 27 июня по 3 июля цен увеличились на 0,5%. В том числе цены на капусту белокочанную выросли на 6,6%, картофель - на 3,3%,... В том числе цены на капусту белокочанную выросли на 6,6%, картофель - на 3,3%,... читать дальше

.

За период с 4 по 10 июля 2023 года потребительские цены выросли на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 27 июня по 3 июля потребительские цены повысились на 0,13%. С начала июля цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на... С начала июля цены выросли на 0,2%, с начала года повысились на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры после выхода в США данных о замедлении инфляции в июне. Индекс МосБиржи приблизился к рубежу 2900 пунктов на фоне ослабления рубля. В среду на рынках Азии преобладала... В среду на рынках Азии преобладала... читать дальше

.

Министерство финансов России 12 июля разместило на двух первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную в этом году сумму - 187,927 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 413,779 млрд рублей. Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что такого объема... Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что такого объема... читать дальше

.

Госдума приняла во втором чтении и в целом закон, который расширяется перечень случаев, при которых может использоваться нулевой НДПИ при производстве аммиака и водорода из газа, также устанавливается пониженная ставка по налогу на прибыль в региональной части в отношении... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок резко растут вечером в среду на фоне ослабления доллара США и несмотря на данные о росте запасов нефти в Соединенных Штатах. Поддержку нефтяному рынку оказывают данные об инфляции в США. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в... Поддержку нефтяному рынку оказывают данные об инфляции в США. Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в... читать дальше

.

Госдума приняла закон об освобождении от обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля, увеличились на 5,946 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Тем временем товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн... Тем временем товарные запасы бензина практически не изменились, а запасы дистиллятов повысились на 4,815 млн... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1844,0000000000002 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6002 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,0125 руб., максимальный - 90,94... Минимальный курс доллара США составил 90,0125 руб., максимальный - 90,94... читать дальше

.

Финансирование программ льготного автокредитования в РФ будет пересмотрено после анализа дополнительных доходов от индексации утильсбора на автомобили, это произойдет ближе к осени, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков на полях форума... читать дальше

.