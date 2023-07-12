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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля
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12 июля 2023 года 16:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 июля

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12 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5634,89 (+39,96) руб./грамм; на серебро - 67,41 (+0,37) руб./грамм; на платину - 2700,97 (+47,25) руб./грамм; на палладий - 3601,29 (+109,55) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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