Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 июля

11 июля. FINMARKET.RU -РФ с 12 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5594,93 (-59,65) руб./грамм; на серебро - 67,04 (+0,22) руб./грамм; на платину - 2653,72 (-14,28) руб./грамм; на палладий - 3491,74 (-152,86) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50051,484 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 70,678 млрд руб., или на...

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Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-008 объемом 6 млрд рублей в размере 2% годовых (200 б.п.), говорится в сообщении финансовой организации. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа... Сбор заявок на выпуск прошел 11 июля с 11:00 до 15:00 мск. Объем займа... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,5337 руб. Минимальный курс юаня составил 12,439 руб., максимальный - 12,62 руб. Было заключено 66875 сделок.... Минимальный курс юаня составил 12,439 руб., максимальный - 12,62 руб. Было заключено 66875 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 99,5658 руб. Минимальный курс евро составил 98,8025 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 9577... Минимальный курс евро составил 98,8025 руб., максимальный - 100,3075 руб. Было заключено 9577... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9039 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3818 руб. Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 89,79 руб., максимальный - 91,0475 руб. Было... читать дальше

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АО "ЭР-телеком холдинг" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-02-04, объем которого пока не раскрывается, на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, и завершил вторник в небольшом плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,12% и составил 2860,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,12% и составил 2860,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,45% - до 997,64 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,45% - до 997,64 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Поправки в законодательство для налогообложения нефтяников претерпели очередные изменения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок, которые были рассмотрены в понедельник на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Новый вариант... Новый вариант... читать дальше

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Участки углеводородов с запасами сверхвязкой нефти предложено включить в третью группу месторождений, налогообложение которых осуществляется через налог на добавленный доход (НДД), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с разработанными Минфином поправками в законопроект... читать дальше

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АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 5 млрд до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 10,6% годовых, ему соответствует... читать дальше

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об освобождении от обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профучастников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии в июне 2023 года выросли на 0,3% после снижения на 0,3% в мае, говорится в материалах Национального статкомитета страны (Белстат). В январе-июне инфляция составила 3%. Годовая инфляция в прошлом месяце (относительно июня 2022 года)... Годовая инфляция в прошлом месяце (относительно июня 2022 года)... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) установил финальный ориентир спреда к RUONIA по 5-летним облигациям серии 003Р-008 в размере 200 б.п. и увеличил объем размещения облигаций с 5 млрд до 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Минфин РФ внес на рассмотрение в правительство законопроект о пониженном НДПИ при подземной добыче кондиционных руд черных металлов. До конца текущей недели поправки планируется внести в Госдуму, рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник. Понижающий коэффициент по... Понижающий коэффициент по... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001Р-26R объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов вечером на фоне ослабления доллара США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляла $79,14 за баррель, что на $1,45 (1,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:53 мск составляла $79,14 за баррель, что на $1,45 (1,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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