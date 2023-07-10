Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 июля

10 июля. FINMARKET.RU -РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5654,58 (+27,76) руб./грамм; на серебро - 66,82 (-1,48) руб./грамм; на платину - 2668 (-2,74) руб./грамм; на палладий - 3644,6 (-37,24) руб./грамм.

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Комитет Госдумы по бюджету в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 г. отмечает, что политика замещения бюджетными кредитами дорогих в обслуживании коммерческих кредитов сработала частично, доля регионального и муниципального долга, приходящегося на... читать дальше

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Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года он, по предварительной оценке, был... Ранее сообщалось, что в январе-апреле 2023 года он, по предварительной оценке, был... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2947 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3603 руб. Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,9925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 90,305 руб., максимальный - 91,9925 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в понедельник, трейдеры ждут публикации июньских данных по инфляции в США и начала сезона корпоративной отчетности. Рынок акций снизился в пятницу после публикации статистики, показавшей некоторое "охлаждение" рынка труда США в... Рынок акций снизился в пятницу после публикации статистики, показавшей некоторое "охлаждение" рынка труда США в... читать дальше

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0 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-498 на 57 млрд 27,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Комитет Совета Федерации по экономической политике заявил, что не будет поддерживать принятие проекта закона о "О старательской деятельности" (или так называемом "вольном приносе"), так как использование частными лицами водных объектов при добыче золота может привести к... читать дальше

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Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-июне 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8% и составил 100,8 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Основной объем угля... Основной объем угля... читать дальше

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Президент Владимир Путин подписал закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений граждан (ПДС) через договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на добровольной основе. Закон был принят Госдумой 29 июня и одобрен Советом Федерации 5 июля. Документ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,6 пункта (0,586%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2849,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2863,98 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5654,58 (+27,76) руб./грамм; на серебро - 66,82 (-1,48) руб./грамм; на платину - 2668 (-2,74) руб./грамм; на палладий - 3644,6 (-37,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,1/93,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 77 коп., Cредний курс продажи упал...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 91,4931 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 100,4155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"Ростелеком" ожидает, что поставки для госсектора программно-аппаратных комплексов (ПАК) на базе операционной системы "Аврора" могут стартовать в начале 2024 года, сообщил "Интерфаксу" старший вице-президент компании по информационным технологиям Кирилл Меньшов. Он уточнил, что... читать дальше

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АО "ЭР-телеком холдинг" увеличило объем размещения 2-летних облигаций серии ПБО-02-03 с не менее 5 млрд до 11 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению... Финальный ориентир ставки 1-го купона - 12,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 827 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 91,4931 руб. По... читать дальше

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