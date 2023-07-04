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04 июля 2023 года 16:04
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 июля
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4 июля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 5 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5552,75 (+61) руб./грамм; на серебро - 65,57 (+1,04) руб./грамм; на платину - 2622,71 (+46,63) руб./грамм; на палладий - 3549,73 (-51,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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