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30 июня 2023 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 июля
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30 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5397,95 (+57,85) руб./грамм; на серебро - 64,87 (+1,6) руб./грамм; на платину - 2557,46 (+11,09) руб./грамм; на палладий - 3475,3 (+47,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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