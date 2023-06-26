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26 июня 2023 года 16:08
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 июня
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26 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5255,39 (+65,09) руб./грамм; на серебро - 60,81 (-0,34) руб./грамм; на платину - 2515,14 (-20,47) руб./грамм; на палладий - 3481,46 (-84,07) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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