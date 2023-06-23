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23 июня 2023 года 16:09
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 июня
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23 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 24 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5190,3 (+14,06) руб./грамм; на серебро - 61,15 (-0,88) руб./грамм; на платину - 2535,61 (-15,35) руб./грамм; на палладий - 3565,53 (-44,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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