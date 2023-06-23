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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3688,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2890,2 млрд руб.
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23 июня 2023 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3688,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2890,2 млрд руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 3688,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3441 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3756,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3528,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июня составили 2890,2 млрд руб. против 2872,96659 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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