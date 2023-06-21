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21 июня 2023 года 16:28
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 22 июня
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21 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5228,8 (-55,25) руб./грамм; на серебро - 64,38 (-0,48) руб./грамм; на платину - 2611,08 (-51,05) руб./грамм; на палладий - 3786,61 (+14,13) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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.21 июня 2023 года 19:15
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.21 июня 2023 года 19:01
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.21 июня 2023 года 19:00
За период с 14 по 19 июня 2023 года потребительские цены замедлили рост до 0,02%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 6 по 13 июня потребительские цены повысились на 0,0,05%. С начала июня цены выросли на 0,22%, с начала года повысились на... читать дальше
.21 июня 2023 года 19:00
Цены производителей промышленных товаров в РФ в мае 2023 года выросли на 3,7% относительно предыдущего месяца после роста на 2,4% в мае, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в мае сократились на... читать дальше
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.21 июня 2023 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги ростом фондовых индикаторов, причем внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы. На рынках Азии в среду наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX... читать дальше
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Volkswagen Group (VW) поставил новые финансовые цели на будущее, заявив о намерении придерживаться дисциплины в отношении инвестиций и фокусироваться на увеличении рентабельности. Автопроизводитель рассчитывает, что, начиная с текущего и до 2027 года включительно, его... читать дальше
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