.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3655,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2947,68 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Росстат улучшил оценку динамики ВВП РФ в 1-м квартале
Росстат незначительно улучшил оценку снижения экономики РФ в 1-м квартале - до 1,8% с объявленного ранее 1,9%. Объем ВВП России за 1-й квартал составил в текущих ценах почти 36 трлн рублей
 
ЦБ увеличит выпуск инвестмонет
ЦБ в этом году нарастит выпуск инвестиционных монет из золота и серебра. Если в 2022-м их тираж был 905 тыс. штук (в 2021-м - почти 957 тыс.), то в этом году он составит до 1,45 млн штук, сообщили "Известиям" в регуляторе. Банк России выпустит шесть...
 
Льготная ипотека создает бюджетные риски - Минфин РФ
Многочисленные программы льготной ипотеки не только деформируют рынок, но и создают бюджетные риски: уже сейчас объем выдач превышает ожидания на момент верстки действующего трехлетнего бюджета, с учетом этой динамики на финансирование...
 
Спрос на склады продолжает расти
С начала нынешнего года в России было введено в эксплуатацию лишь около 700 тысяч кв. м складских площадей, рассказал на конференции региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли NF Group Константин Фомиченко. За...
 
21 июня 2023 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3655,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2947,68 млрд руб.

 0
21 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 3655,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3398,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3664,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3409,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 июня составили 2947,68 млрд руб. против 2890,14886 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 июня 2023 года 10:37
Китай до конца 2027 года продлит налоговые льготы при покупке NEV
Китайские власти объявили о продлении до конца 2027 года налоговых послаблений при покупке транспортных средств на новых источниках энергии (NEV), сообщает агентство "Синьхуа".

Этот шаг направлен на поддержку развития индустрии NEV и стимулирование потребления,...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:30
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1012,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 июня по данным на начало операционного дня выросло до 1012,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
21 июня 2023 года 10:28
Майская инфляция в Великобритании составила 8,7%, превысила прогноз
В мае потребительские цены в Великобритании выросли на 8,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция осталась на уровне предыдущего месяца - минимальном за последний год.

При этом...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 21 июня движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,87 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2797,82 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,42 пункта (0,04%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:20
ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9%
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранил учетную ставку на уровне 9%. В пресс-релизе ЦБ отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 7.5%, верхний - 10%.

Решение о сохранении учетной ставки на уроне 9% было принято с учетом макроэкономических...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:12
Продажи De Beers в июне сократились на 31% в годовом сравнении
Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 31% ниже уровня годичной давности ($657 млн) и на 6% ниже результата четвертого...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги на позитиве
Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в зеленой зоне на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла в Конгрессе, который может дать сигнал о дальнейшей монетарной политике.

Фондовые индексы...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 81,08/86,04 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,08/86,04 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи...
.
21 июня 2023 года 09:56
Квартальная прибыль FedEx выросла почти в 3 раза, выручка сократилась на 10%
Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки, в четвертом квартале 2023 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза, но прогноз на год разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в марте-мае...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:48
В Москве число оформленных в мае ипотечных сделок увеличилось в годовом выражении на 97%
В мае т.г. управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 0,2% больше показателя за предыдущий месяц (11 633). По сравнению с маем прошлого года (5 905) данный...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:40
Швейцарский ЦБ выпустит памятные монеты в связи со 175-й годовщиной принятия Конституции
Швейцарский национальный банк (SNB) по случаю 175-й годовщины принятия Конституции страны и основания современного швейцарского федеративного государства выпустит ограниченным тиражом специальные памятные монеты.

Серебряная монета весом 20 граммов и номиналом 20...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:32
Доллар растет к иене, стабилен к евро и фунту
Курс доллара США слабо меняется к евро и фунту, повышается к иене. Поддержку доллару оказали, в том числе, неожиданно хорошие данные с рынка недвижимости, сообщает Trading Economics.

Число домов, строительство которых было начато в США, увеличилось в мае на 21,7%...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3655,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2947,68 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 июня составили по Российской Федерации 3655,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3398,4 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:20
Продажи автомобилей в ЕС в мае выросли на 18,5%
Продажи автомобилей в Европейском союзе в мае 2023 года выросли на 18,5%, составив 938,950 тыс. единиц по сравнению с 792,215 тыс. в мае прошлого года, свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В апреле европейский рынок новых автомобилей...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:08
Фондовые рынки АТР, кроме японского, снижаются сегодня
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, исключением выступает только японский рынок акций.

Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Палате представителей в среду и в Сенате в...    читать дальше
.
21 июня 2023 года 09:06
ВТБ разместит 22 июня однодневные бонды серии КС-4-486 на 150 млрд рублей
1 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-486 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.