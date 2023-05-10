Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3425 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2927,78 млрд руб.

10 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 мая составили по Российской Федерации 3425 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3188,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3838,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3643,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 мая составили 2927,78 млрд руб. против 2769,682 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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