Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3838,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2769,68 млрд руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 мая составили по Российской Федерации 3838,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3643,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4271,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 мая составили 2769,68 млрд руб. против 2769,17475 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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