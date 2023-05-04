Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4472,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2769,17 млрд руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 мая составили по Российской Федерации 4472,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4271,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3279,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3055,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 мая составили 2769,17 млрд руб. против 2977,61638 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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