Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2334,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3006,64 млрд руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 мая составили по Российской Федерации 2334,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2144,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4114,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3885,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 мая составили 3006,64 млрд руб. против 2988,90019 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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