Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3007,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3517,22 млрд руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 апреля составили по Российской Федерации 3007,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2861 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3392,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3222 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 апреля составили 3517,22 млрд руб. против 3488,87035 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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