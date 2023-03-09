ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 марта в размере 75,9028 руб.

9 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 марта, составляет 75,9028 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 44,51 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 40881,175 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 60,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4412 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,1094 руб. Минимальный курс евро составил 79,8725 руб., максимальный - 80,4925 руб. Было заключено 18210... Минимальный курс евро составил 79,8725 руб., максимальный - 80,4925 руб. Было заключено 18210... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,8592 руб. Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,917 руб. Было заключено 40469 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,827 руб., максимальный - 10,917 руб. Было заключено 40469 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3390,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8664 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,6075 руб., максимальный - 76,3 руб.... Минимальный курс доллара США составил 75,6075 руб., максимальный - 76,3 руб.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов МосБиржи (минус 0,24%) и РТС (минус 0,05%) , отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США, продажи сдерживаются наметившейся коррекцией нефти вверх. В Азии в четверг отмечалась смешанная... В Азии в четверг отмечалась смешанная... читать дальше

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ООО "Глоракс" планирует 14 марта начать размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в новом сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Ранее компания... Ранее компания... читать дальше

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Цены на нефть ускорили рост на торгах в четверг после публикации данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров... Опубликованная статистика несколько ослабила опасения трейдеров... читать дальше

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Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) из-за проблем с ж/д поставками нефтепродуктов в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) предлагает покупателям и поставщикам нефтепродуктов на бирже по обоюдному согласию продлевать срок ж/д поставок на Дальний... читать дальше

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Железнодорожные перевозки лесоматериалов в РФ в январе-феврале 2023 года сократились на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили 5 млн 705,6 тыс. тонн, говорится в материалах РЖД, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутрироссийские перевозки... Внутрироссийские перевозки... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в четверг после публикации данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:20... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:20... читать дальше

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Финансовые потоки в феврале значительно выросли, это указывает на увеличение экономической активности, говорится в комментарии ЦБ РФ. Объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение. Объем входящих платежей, проведенных через... Объем поступлений в феврале значительно увеличился, в январе наблюдалось небольшое снижение. Объем входящих платежей, проведенных через... читать дальше

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Зарубежные компании, входящие в Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), заинтересованы в работе на российском рынке, они продолжают проходить российские инспекции на соответствие требованиям GMP, говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на ее... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,8663 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,59 руб., максимальный - 76,295 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 75,59 руб., максимальный - 76,295 руб. Было... читать дальше

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Доналоговая прибыль германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG в минувшем году увеличилась в 1,5 раза и составила 23,51 млрд евро по сравнению с 16,06 млрд евро годом ранее. Чистая прибыль также повысилась в ё,5 раза до 18,58 млрд евро с 12,46 млрд... читать дальше

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Сибирские производители угля лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам - через порты Дальнего Востока, говорится в обзоре ЦБ по региональной экономике со ссылкой на представителей сибирского угольного... читать дальше

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Эпизоды резких скачков стоимости ценных бумаг третьего эшелона, участившиеся в начале текущего года, подтолкнули регулятора российского финансового рынка к выработке механизмов их предотвращения. "На рынке акций третьего эшелона "Московской биржи" с начала года возросло... "На рынке акций третьего эшелона "Московской биржи" с начала года возросло... читать дальше

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