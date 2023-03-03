Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 марта

Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,3% - до 945,41 пункта.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,79% и составил 2272,20 пункта.

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Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии.

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы повышаются в ожидании статданных. Инвесторы оценивают квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы, сообщает Trading Economics.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,4823 руб.

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Минтруд РФ предложил распространить программу трудовой мобильности на переезды внутри одного региона, сообщили журналистам в министерстве. Соответствующий проект постановления правительства размещён на федеральном портале нормативно-правовых актов.

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Глубина продаж туров из России за рубеж минимальна, туристы могут бронировать в пятницу туры с вылетом в субботу, сообщил гендиректор туроператора "Арт Тур" Дмитрий Арутюнов.

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АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, входит в "Ростех") добыло очередной самородок минерала, весом более 1 кг, сообщила пресс-служба предприятия. Самородок, получивший название "Гламурный", добыт в Приморском карьере.

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на этой неделе, обновив максимум с ноября прошлого года, пишет MarketWatch.

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В 4-м квартале 2022 г. выручка ПАО "МТС" составила 144,4 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в пресс-релизе компании.

OIBDA группы в отчетном периоде увеличилась на 0,4% и составила 55,6 млрд рублей.