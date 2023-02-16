Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2325,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5841,62 млрд руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 февраля составили по Российской Федерации 2325,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2141,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 914,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 764,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 февраля составили 5841,62 млрд руб. против 7622,38008 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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