Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 914,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 7622,38 млрд руб.

15 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 февраля составили по Российской Федерации 914,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 764,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1128,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 948,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 февраля составили 7622,38 млрд руб. против 7027,51943 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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