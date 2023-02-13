.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1749,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6800,68 млрд руб.
.
13 февраля 2023 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1749,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6800,68 млрд руб.
|0
13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 1749,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1594,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1669,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1504,1 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 6800,68 млрд руб. против 6641,45137 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 февраля 2023 года 13:29
Добыча угля в РФ в 2022 г. составила 443,6 млн т, что чуть больше показателей 2021 г., говорится в статье вице-премьера Александра Новака для журнала "Энергетическая политика". Экспорт угля из РФ по итогам 2022 г. снизился на 7,5%, до 210,9 млн т, поставки на... читать дальше
.13 февраля 2023 года 13:21
Ключевые банки, работающие с АПК РФ, с начала года к 8 февраля направили на кредитование сезонных полевых работ 67,5 млрд рублей, что на 36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 34,5 млрд рублей (34,2... читать дальше
.13 февраля 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,12 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2266,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2270,95 (+0,41%) пункта, минимальное - 2262,67 (+0,05%)... читать дальше
.13 февраля 2023 года 13:13
Россия в этом году планирует направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов - Новак
Россия в текущем году намерена сместить акцент экспорта нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, увеличив их долю в общей структуре зарубежных поставок до 75-80%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика". "В текущем году в... читать дальше
.13 февраля 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 72,8 руб.
Максимальное значение за месяц (с 14 января по 13 февраля) - 72,8 руб. за доллар, минимальное значение - 67,796 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 5,00 руб. Это автоматическое сообщение.
.13 февраля 2023 года 13:05
Европейская комиссия улучшила прогноз роста экономики еврозоны на 2023 год до 0,9% с ожидавшихся в ноябре 0,3%, однако сообщила, что прогноз остается слабым, поскольку высокая инфляция и резкий подъем процентных ставок, как ожидается, окажут негативное влияние на активность. В... читать дальше
.13 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,57/81,98 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
.13 февраля 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 13 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 74,5/75,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,5/75,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...
.13 февраля 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,8/76,86 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,8/76,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 52 коп., Cредний курс продажи...
.13 февраля 2023 года 12:48
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются сегодня, трейдеры в том числе оценивают ежеквартальный прогноз Европейской комиссии. Инфляция в еврозоне будет оставаться чуть выше целевых для Европейского центрального банка (ЕЦБ) 2% в 2025 году, несмотря на ее текущее... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:36
АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 32-го купона облигаций на 70 млн рублей на уровне 12%
АО "Новосибирскхлебопродукт" установило ставку 32-го купона облигаций серии БО-П01 на 70 млн рублей на уровне 12% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск был размещен в августе 2020 года. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 12,5% годовых. Ставка... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:32
Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе 2023 года составил 9 млрд 690,2 млн манатов, спад в реальном выражении оценивается в 1,5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике. По данным статистики, ненефтегазовый сектор вырос на 1,7%, тогда как... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:23
По итогам 2022 года выручка ювелирного холдинга Sokolov выросла на 31% и достигла 32 млрд рублей, сообщила компания. Ключевым драйвером роста стал двукратный рост розничных продаж, на которые теперь приходится 75% совокупной выручки бренда (24 млрд рублей). Треть... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:15
Только 40% столичных новостроек на стадии строительства реализовано покупателям, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. "По сведениям на 1 января 2023 года, из всего объема квартир, которые застройщики предлагают потенциальному покупателю в строящихся по 214-ФЗ... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:07
Экспорт зерна из РФ в 2022 календарном году в стоимостном выражении вырос на 15%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Сергея Левина по итогам встречи атташе по АПК с руководителями ведущих... читать дальше
.13 февраля 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 649 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,7556 руб. Минимальный курс юаня составил 10,702 руб., максимальный - 10,78 руб. Было заключено 2079 сделок.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.