Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1749,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6800,68 млрд руб.

13 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 февраля составили по Российской Федерации 1749,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1594,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1669,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1504,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 февраля составили 6800,68 млрд руб. против 6641,45137 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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