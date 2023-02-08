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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,8924 руб., евро - 75,9087 руб.
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ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в декабре снизилось на 4,3%, за год - на 0,6%
Снижение промпроизводства в РФ в декабре ускорилось до 4,3%, после снижения на 1,8% в ноябре, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 4,1%. За прошлый год промпроизводство уменьшилось на 0,6%
 
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По итогам этого года дефицит федеральной казны может превысить запланированный Минфином показатель, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. По мнению экспертов, дефицит федерального бюджета по итогам 2023 г. может составить около 4 трлн руб....
 
08 февраля 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,8924 руб., евро - 75,9087 руб.

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8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 70,8924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,33 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 75,9087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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На...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 09:07
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08 февраля 2023 года 09:05
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Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск снизилось на 0,4% из-за слабых отчетностей ряда крупных компаний.

Цена акций Nintendo...    читать дальше
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В правительстве РФ опровергли информацию о давлении со стороны кабинета министров на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки.

"Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:45
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Как сообщалось, работа турецкого нефтяного...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:43
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Минэнерго США скорректировало прогноз добычи нефти в РФ на 2023 год, увеличив его на 380 тыс. б/с, до 9,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 1,07 млн б/с ниже оценки Соединенными...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:35
Замедление инфляции до целевого уровня ФРС в 2% займет довольно много времени - Пауэлл
Удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему Федеральная резервная система считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Опубликованные на прошлой...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 170 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 170 млрд руб.

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Тип погашения

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20,96 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20,96 млрд руб.

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Выпуск

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08 февраля 2023 года 08:30
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,37 млн.

Эмитент

Выпуск

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Размер выплат на облигацию

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08 февраля 2023 года 08:27
Американские фондовые индекс ы выросли на 0,8-1,9%
Уолл-стрит завершила сессию во вторник уверенным ростом уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:20
Доллар и евро незначительно растут на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,22 руб. (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).

К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов...    читать дальше
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08 февраля 2023 года 08:14
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Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,1/барр. до $83,63/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений -...    читать дальше
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