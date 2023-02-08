ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,8924 руб., евро - 75,9087 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 75,9087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,60 коп.

8 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 70,8924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,33 коп.

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Прибыль рыбохозяйственной отрасли РФ в 2023 году может снизиться по сравнению с 2022 годом почти на 23% и составить 150 млрд рублей. Как сообщается в пресс-релизе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), такой прогноз дал президент ассоциации Герман Зверев на ее... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 февраля составили по Российской Федерации 2627,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2471,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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Резервный банк Индии (RBI) повысил ключевую процентную ставку по итогам шестого заседания подряд, до максимального уровня с января 2019 года. Ставка по операциям РЕПО была поднята на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями экспертов,... читать дальше

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Курс доллара США незначительно снижается к евро и фунту, стабилен к иене. Трейдеры оценивают комментарий главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по поводу опубликованных на прошлой неделе данных по рынку труда. Накануне Пауэлл в ходе выступления в экономическом... читать дальше

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февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-398 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск снизилось на 0,4% из-за слабых отчетностей ряда крупных компаний. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 мск снизилось на 0,4% из-за слабых отчетностей ряда крупных компаний. Цена акций Nintendo... Цена акций Nintendo... читать дальше

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В правительстве РФ опровергли информацию о давлении со стороны кабинета министров на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки. "Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки... "Сведения издания Bloomberg о давлении со стороны правительства Российской Федерации на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки... читать дальше

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Нефть эталонных марок изменяются незначительно и разнонаправленно после роста до недельных пиков накануне, вызванного надеждами на восстановление спроса в Китае и опасениями перебоев поставок из-за землетрясения в Турции. Как сообщалось, работа турецкого нефтяного... Как сообщалось, работа турецкого нефтяного... читать дальше

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Минэнерго США скорректировало прогноз добычи нефти в РФ на 2023 год, увеличив его на 380 тыс. б/с, до 9,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA). Прогнозный показатель на 1,07 млн б/с ниже оценки Соединенными... Прогнозный показатель на 1,07 млн б/с ниже оценки Соединенными... читать дальше

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Удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему Федеральная резервная система считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. Опубликованные на прошлой... Опубликованные на прошлой... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 170 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 20,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $12,37 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Уолл-стрит завершила сессию во вторник уверенным ростом уверенным подъемом после первоначального снижения, трейдеры в том числе оценивали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в... Пауэлл в ходе выступления в экономическом клубе в... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,22 руб. (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 71,22 руб. (+7,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов... читать дальше

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Минэнерго США незначительно повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $83,1/барр. до $83,63/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Прогноз цены на 2024 год ведомство оставило без изменений -... читать дальше

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